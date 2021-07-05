Kılıçdaroğlu: Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 vatandaşımızı rahmetle anıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamının 28. yılı nedeniyle kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınladı.
Kılıçdaroğlu, "28 yıl önce bugün Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum" dedi.
28 yıl önce bugün #Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2021
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