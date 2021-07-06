Gaziosmanpaşa’da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda yangın

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı Sayit Demirci Cami ve Erkek Kuran Kursu'nun 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yoğun duman nedeniyle içeride bulunan öğrenciler yangında mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalan öğrencileri tahliye etti. Yaklaşık 40 kişinin bulunduğu kursta dumandan etkilenen öğrenciler ambulansa alınarak müdahale edildi.

Yangın sırasında korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken caminin 3’üncü katında büyük hasar oluştu. İtfaiye ekipleri binada soğutma çalışması yaparken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.