FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Operasyona ilişkin açıklamayın Kabine toplantısının ardından yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şahıs yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını orta asyada işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir" dedi.

1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen Orhan İnandı, 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığına geçti. İnandı, 2017 yılına kadar FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusu olarak görev yaptı.