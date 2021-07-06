Ali Tarakçı: Beni vuran kişi aynı gece Esenyurt Belediyesi'nde saatlerce kaldı, Sedat Peker'in bildiği bir şeyler var

Gazeteci Ali Tarakçı, 20 Kasım 2017'de uğradığı silahlı saldırının sorumlularıyla ilgili, Sedat Peker'in dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'yi işaret ettiği iddialarına ilişkin olarak konuştu. Tarakçı, "Beni vuran kişinin aynı gece belediyeye gidip saatlerce kaldığını biliyoruz. Sedat Peker'in bildiği bir şeyler var" dedi.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuşan gazeteci Ali Tarakçı, 4 yıl önce kendisine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili detayları bilmediğini söyledi.

Tarakçı kendisini vuran kişinin o dönem Esenyurt Belediyesi binasında saatlerce kaldığını belirterek, "Beni vuran bir adamın o gece belediyede ne işi var diye sorduk. Hastanede, Esenyurt emniyeti ifademi almak istediklerinde sadece emniyet müdürüne konuşurum dedim. Beni vurduran bu deyip ismini de verdim emniyete. Esenyurt belediyesinin basın danışmanı beni ziyarete geldi kabul etmedim" dedi.

Tarakçı, Sedat Peker'in silahlı saldırının azmettiricisinin eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin olduğu yönündeki iddialarla ilgili "Benim bilmediğim ama Peker'in bildiği bir şeyler var o belli" dedi.

Gerçek TV'ye konuşan Tarakçı, korktuğunu ifade ederek, "Bana vurdurma emrini veren adam dışarıda" şeklinde konuştu.

Vurulma gerekçesini Esenyurt hakkında yaptığı haberler olduğunu ifade eden Tarakçı, "Evime gelen AK Partili yetkili 'Bu soruşturma burada kapatılacak, daha fazla yukarıya gitmeyecek ama Reis bu olayın tüm detayını biliyor. Gereken yapılacak' dedi" ifadesini kullandı.

Sedat Peker'in iddialarının doğru çıktığını da belirten Tarakçı, "Sedat Peker’in ifadelerinde benim şüphelendiğim ismin olmadığını görüyorum. Eğer Sedat Peker’in başka bildikleri varsa o zaman benim şüphelendiğim isim değil. Sedat Peker’in bugüne kadar söylediklerinin yüzde 95’i doğru çıktı, hatta yüzde 99 diyeyim" dedi.