Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü: 'Beni darp etti, aşağıladı, daha sonra aldattığını öğrendim'

İstanbul'da Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem E. tarafından, kendi beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Gizem E.'nin olaydan önce intihar etmeye karar verdiği, yazdığı notta da "Beni darp etti, aşağıladı. Daha sonra beni aldattığını öğrendim" dediği öğrenildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı olduğu öğrenilen Gizem E. ile birlikte yaşadıkları daireden dışarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kapı önünde devam eden tartışma sırasında nişanlısının beylik tabancasını alan Gizem E., Zeynel Yıldırım'a peş peşe ateş etmeye başladı. Yıldırım, kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesinin ardından yere yığıldı.

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zeynel Yıldırım'ı ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada ameliyata alınan Yıldırım, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polisin geldiğini gören Gizem E., kapıyı açarak teslim oldu. Olayda kullanılan tabancaya da el koyan polis, Gizem E.'yi, gözaltına alarak Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne götürdü.

İntihar etmeye karar verip not yazmış

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre emniyette ifadesi alınan Gizem E.'nin Zeynel Yıldırım ile 8 ay önce internet üzerinden tanıştıkları öğrenildi. O dönemde Samsun’da yaşayan Gizem E. ve Zeynel Yıldırım İstanbul’a geldi ve aynı evde kalmaya başladı. Gizem E.'nin ifadesine göre Zeynel Yıldırım kendisine şiddet uygulamaya başladı.

Gizem E. daha sonra Zeynel Yıldırım’ın kendisini aldattığını ve başkasıyla nişanlanmayı planladığını öğrendi. Bunun üzerine tartışmalar devam etti ve iddiaya göre Gizem E. intihar etmeye karar verdi.

Polisin incelemeleri sonucu Gizem E.’nin evde bıraktığı intihar notu bulundu. Zanlının yazdığı belirlenen notta, "Bundan bir hafta önce bana tokat atarak boğazımı sıktı. Ağzımdan köpükler geldi. Daha sonra da beni darp etti. Vücudumda morluklar oluştu. Görüntüleri arkadaşım H. ve Ş.'ye gönderdim. İlişkimiz Kasım 2020’de başlamıştı. Bir yola girmiştik. Sorunlar yaşamıştık. Bu süreçte beni darp etti, aşağıladı. Daha sonra beni aldattığını öğrendim. Çok konuştuk, uyardım ama düzelmedi. Her şeyin sorumlusu Zeynel’dir. Ş. Abla beni affet" dediği öğrenildi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gizem E., adliyeye sevk edildi.