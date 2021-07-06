Rize’de denizde kaybolan adamın akıntıya kapılıp kaybolduğu anlar ortaya çıktı

Çayeli’nde denize giren Hasan Furuncu akıntıya kapılıp kayboldu. Ekiplerin denizde arama çalışması başlattığı adamın dalgalarla mücadele ettiği anlar, çevredekilerce görüntülendi

Rize’nin Çayeli ilçesinde Salı akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Hasan Furuncu, akıntıya kapıldı. Akıntıda dalgalarla bir süre mücadele eden Furuncu, gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan Furuncu'yu arama çalışması başlattı.

Furuncu'nun dalgalarla mücadele ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.