Beşiktaş, 4 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.