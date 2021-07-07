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    Hilal Kaplan

    Hilal Kaplan: Cumhuriyet tarihinin gördüğü en çalışkan Cumhurbaşkanı, tartışmasız Erdoğan'dır

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sabah yazarı Hilal Kaplan, muhalefet partilerinin israf konulu eleştirilerini değerlendirirken "Kendiniz en son model makam araçlarına binerken, Cumhurbaşkanı'nın zırhlı aracına ve koruma ekibine laf edemezsiniz" dedi. Kaplan ayrıca, "Cumhuriyet tarihinin gördüğü en çalışkan Cumhurbaşkanı, tartışmasız Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.

    Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 'Özel uçak, makam aracı ve 'yazlık saray' başlığıyla yayımlanan yazısında siyasilerin 'israf' tartışmasını değerlendirdi. 

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2018 yılında viral olan bir videosunu izlediğini ve bu videoda Akşener'in tarifeli uçakta yanındaki yolcu kadına "Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, görüyorsunuz. Bunu da değiştirmeyeceğim, söz. Söz. Yarın, dört-beş sene sonra 'Meral ablayla uçakta gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim size" dediğini belirten Kaplan, yazısına şöyle devam etti:

    "Aradan üç yıl geçti ve Meral Hanım, Hawker 800XP Performance tipi özel uçakla geldiği Malatya'da havaalanında, özel makam aracı ve her biri lüks marka yaklaşık otuz araçlık konvoyla şehre giriş yaptı.

    Kılıçdaroğlu da grup konuşmasında 'Makam aracı saltanatına son vereceğiz' dediğinin ertesinde üçüncü makam aracını almıştı. Hatırlarsanız İBB Başkanı İmamoğlu da içlerinde belediyeye ait hizmet araçları da bulunan arabaları Yenikapı'ya dizdirip 'makam aracı israfı' diyerek sunmuştu. Fakat İBB Meclisi komisyon raporuyla kanıtlandığı üzere İmamoğlu, hem o araçları geri kiralamış hem de daha fazlasını belediye bünyesine katmıştı.

    'Sorun ikiyüzlülüğünüzde'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptırdığı havalimanına özel uçağınızla inip, yine onun yaptırdığı yepyeni otoyollarda koruma ordunuzla arzı endam etmenizde bir sıkıntı yok. Önemli bir siyasi liderseniz elbette özel uçak da kullanabilirsiniz, onlarca araçla da korunabilirsiniz. Ancak sorun ikiyüzlülüğünüzde...

    Siz daha muhalefetteyken bu muameleyi kendinize uygun bulurken, TC Devleti hazinesine kazandırılan ve resmi ziyaretlerde kullanılan uçaklardan 'israf' diye bahsedemezsiniz. Kendiniz en son model makam araçlarına binerken, Cumhurbaşkanı'nın zırhlı aracına ve koruma ekibine laf edemezsiniz.

    'Canını ortaya koyan bir lidere israf yakıştırması yapanların ne özel uçak ne de makam aracı konusunda aşağı kalır yanı yok'

    15 Temmuz ertesinde Akşener'in evinin bahçesinde ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyler yakılırken, Kılıçdaroğlu TV karşısında elinde kahve seyre dalmışken, Erdoğan devlete ait uçaklardan biriyle FETÖ'cülerin F-16 saldırısından kaçınarak milletiyle buluşmuştu. Halkı giymiyor diye çelik yelek giymeyi bile reddetmişti.

    Canını ortaya koyan bir lidere israf yakıştırması yapanların ne özel uçak ne de makam aracı konusunda aşağı kalır yanı yok. Herhalde o yüzden şimdi de 'yazlık saray' diye tutturdular.

    Cumhuriyet tarihinin gördüğü en çalışkan Cumhurbaşkanı, tartışmasız Erdoğan'dır. Senede bir haftadan fazla tatil yaptığı görülmedi. Ve o 'tatil'de de devlet işlerini takip etmeye ve yürütmeye devam ediyor. Beş yıl önce yine bir nefes almak için Marmaris'e gittiği 15 Temmuz günü, Sözcü Gazetesi önce onun kaldığı oteli ifşa etti. İlerleyen saatlerde de suikast timi, sivillerin kaldığı ve korunması yeterli olmayan o oteli bastı ve bir Cumhurbaşkanlığı koruması ile polis memurunu şehit etti.

    'Demagog olmayanlar ya makam araçlarını bırakıp özel uçaklarından temelli insin ya da sonsuza dek sussun'

    Havadan, karadan ve denizden korunan tam teşekküllü bir yazlık devlet konukevi projesi bu yüzden hayata geçirildi. Burası hem dünya liderlerinin ağırlanabileceği hem de cumhurbaşkanlarının çalışma ekibi ve ailesiyle birlikte gelebileceği, koruma zafiyeti olmayan bir tesis olarak tasarlandı. Beş yıl önce neler yaşadığımızı unutmayanlar, zaten devlete ait olan bir arazide neden devlet konukevi yapıldığını anlayabilirler. Demagog olmayanlar ya makam araçlarını bırakıp özel uçaklarından temelli insin ya da sonsuza dek sussun."

    Etiketler:
    Tatil, Cumhurbaşkanlığı, Meral Akşener, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Hilal Kaplan
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