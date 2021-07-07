Akşener: Sayın Erdoğan, pandemi döneminde temel ihtiyaçlara zam yapan senden başka bir devlet başkanı var mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elektrik ve doğalgaza gelen zamları eleştirerek, "Sayın Erdoğan, pandemi döneminde temel ihtiyaçlara zam yapan senden başka bir hükümet başkanı var mı?" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İngiltere'de aşılar ücretli yapılıyor" sözlerini eleştirerek başladı. Akşener, "Dünyanın bütün ülkeleri aşıyı ücretsiz yaptırıyor. Bazı ülkeler aşı yaptırmaları karşılığında gençlere para veriyor. Sayın Erdoğan'ın para aldığını söylediği İngiltere iş yerlerine 15'er bin pound destek verdi" dedi.

Yeni gelen zamlarla 4 kişilik bir ailenin elektriğe fazladan 600 lira ödeyeceğini belirten Akşener, "Sayın Erdoğan, aşıyı sen ücretli satıyorsun. Çaktırmadan yapıyorsun. Önce elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yaptın. 4 kişilik bir aile bir sene boyunca yeni zam yapılmazsa fazladan 600 lira ödeyecek. 1 doz BionTech aşısının maliyeti 100 lira. Böyle bir tezgah olabilir mi, böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Senden başka temel ihtiyaçlara zam yapan devlet başkanı var mı?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı açıklamalarının 'tutarsız' olduğunu ifade eden Akşener, "Sabah söylediğini akşam yalanlayan, 5-6-11 maaşlı kifayetsiz danışmanlarının elinde adeta oyuncak olan, Allah'ın tek bir günü bile 'hata yaptık' diyemeyen garip bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Tüm icraatlarını 'dünya bizi kıskanıyor' alışkanlığıyla dile getiren Sayın Erdoğan, batılı ülkelerde kovid aşıları 'ücretli yapılıyor' dedi. Bunun üzerine Avrupa'dan kahkaha sesleri yükseldi biz utandık ama Sayın Erdoğan hiç utanmadı" görüşünü dile getirdi.

Tütün üreticilerinin sıkıntılarını Meclis'e taşıyan Akşener, "81 ilimizin tamamında tütün satarak ekmek yiyen yüzbinlerce insanımız var. Sayın Erdoğan sen farkında olmayabilirsin ama ülkemiz üzerinde kovid diye bela var. Üreticilerimiz salgında bin türlü belayla mücadele etti. Şimdi diyorsun ki 'Hepinizi yakarım' Böyle devlet insanlığı olmaz. Bu millet seni öyle bir yakacak ki şaşırıp kalacaksın" dedi.

Kendisinin de tütüncü bir babanın kızı olduğunu hatırlatan Akşener, "Tütün meselesi gerçekten önemli. Ben tütüncü bir ailenin kızıyım. Çilesini de kıymetini de bilirim. Tütün ithal ederek tütüncümüzü perişan eden bu iktidarın abuk subuk icraatları artık kemiğe dayandı" diye konuştu.

Akşener'in açıklamaları şöyle: