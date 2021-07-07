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    Meral Akşener

    Akşener: Sayın Erdoğan, pandemi döneminde temel ihtiyaçlara zam yapan senden başka bir devlet başkanı var mı?

    © Fotoğraf : İYİ Parti
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elektrik ve doğalgaza gelen zamları eleştirerek, "Sayın Erdoğan, pandemi döneminde temel ihtiyaçlara zam yapan senden başka bir hükümet başkanı var mı?" dedi.

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İngiltere'de aşılar ücretli yapılıyor" sözlerini eleştirerek başladı. Akşener, "Dünyanın bütün ülkeleri aşıyı ücretsiz yaptırıyor. Bazı ülkeler aşı yaptırmaları karşılığında gençlere para veriyor. Sayın Erdoğan'ın para aldığını söylediği İngiltere iş yerlerine 15'er bin pound destek verdi" dedi.

    Yeni gelen zamlarla 4 kişilik bir ailenin elektriğe fazladan 600 lira ödeyeceğini belirten Akşener, "Sayın Erdoğan, aşıyı sen ücretli satıyorsun. Çaktırmadan yapıyorsun. Önce elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yaptın. 4 kişilik bir aile bir sene boyunca yeni zam yapılmazsa fazladan 600 lira ödeyecek. 1 doz BionTech aşısının maliyeti 100 lira. Böyle bir tezgah olabilir mi, böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Senden başka temel ihtiyaçlara zam yapan devlet başkanı var mı?" şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı açıklamalarının 'tutarsız' olduğunu ifade eden Akşener, "Sabah söylediğini akşam yalanlayan, 5-6-11 maaşlı kifayetsiz danışmanlarının elinde adeta oyuncak olan, Allah'ın tek bir günü bile 'hata yaptık' diyemeyen garip bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Tüm icraatlarını 'dünya bizi kıskanıyor' alışkanlığıyla dile getiren Sayın Erdoğan, batılı ülkelerde kovid aşıları 'ücretli yapılıyor' dedi. Bunun üzerine Avrupa'dan kahkaha sesleri yükseldi biz utandık ama Sayın Erdoğan hiç utanmadı" görüşünü dile getirdi.

    Tütün üreticilerinin sıkıntılarını Meclis'e taşıyan Akşener, "81 ilimizin tamamında tütün satarak ekmek yiyen yüzbinlerce insanımız var. Sayın Erdoğan sen farkında olmayabilirsin ama ülkemiz üzerinde kovid diye bela var. Üreticilerimiz salgında bin türlü belayla mücadele etti. Şimdi diyorsun ki 'Hepinizi yakarım' Böyle devlet insanlığı olmaz. Bu millet seni öyle bir yakacak ki şaşırıp kalacaksın" dedi.

    Kendisinin de tütüncü bir babanın kızı olduğunu hatırlatan Akşener, "Tütün meselesi gerçekten önemli. Ben tütüncü bir ailenin kızıyım. Çilesini de kıymetini de bilirim. Tütün ithal ederek tütüncümüzü perişan eden bu iktidarın abuk subuk icraatları artık kemiğe dayandı" diye konuştu.

    Akşener'in açıklamaları şöyle:

    • Sabah söylediğini akşam yalanlayan, 5-6-11 maaşlı kifayetsiz danışmanlarının elinde adeta oyuncak olan, Allah'ın tek bir günü bile 'hata yaptık' diyemeyen garip bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Tüm icraatlarını 'dünya bizi kıskanıyor' alışkanlığıyla dile getiren Sayın Erdoğan, batılı ülkelerde kovid aşılarının 'ücretli yapılıyor' dedi. Bunun üzerine Avrupa'dan kahkaha sesleri yükseldi biz utandık ama Sayın Erdoğan hiç utanmadı.
    • Dünyanın bütün ülkeleri aşıyı ücretsiz yaptırıyor, aşı yaptırmaları için gençlerine ödül veriyor, esnafına, memuruna, çiftçisine nakit destekler sağlıyor. Sayın Erdoğan'ın İngiltere bu süreçte işyerlerine 15'er bin pound hibe destek verdi. Devlet herkesin maaşının yüzde 85'ini 1,5 yıl boyunca ödedi. Bütün işyerlerine 0'a yakın faizle 50 bin pound kredi verdi.
    • Bu gerçekler öyle hızlı gün yüzüne çıktı ki, Sayın Erdoğan çıktı 'Biz de diğer ülkeler gibi ücretsiz yapıyoruz' dedi. Aşıyı sen ücretli satıyorsun. Çaktırmadan yapıyorsun. Önce elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yaptın. 4 kişilik bir aile bir sene boyunca yeni zam yapılmazsa fazladan 600 lira ödeyecek. 1 doz BionTech aşısının maliyeti 100 lira. Böyle bir tezgah olabilir mi, böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Senden başka temel ihtiyaçlara zam yapan devlet başkanı var mı?
    • AK Parti iktidarı milletimizin hazinesini boşalttığı yetmemiş gibi, milletimize ait ne varsa satma peşinde. MKE'nin ardından TEİAŞ var. Kamunun olan bu şirket 2020'de 14,9 milyar lira ciro yapıp, kar etti. Buna rağmen özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Her seferinde 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan piyasa yapılarının anlatıldığı derslerde uyumayı tercih etmiş. Kendisine ekonomiyle ilgili ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ekonomide doğal tekel diye bir kavram vardır. Elektrik iletimi sektörü böyle bir sektördür. Elektrik iletimi özel bir şirkete geçerse, toplumun zararına olacak şekilde artabilir. TEİAŞ kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu kurumun kontrolü kamuda olmazsa, bekanın zart dediği yer burası. Bağımsızlığımızı tehlikeye sokabilecek bu yanlıştan dön.
    • Faiz sebep, enflasyon sonuçtur anlayışının getirdiği durum ortada. Türkiye 3 yıl öncesini bile mumla arar oldu. Kayıtdışı ekonomi, enflasyon, ithalata bağımlılık gibi Sayın Erdoğan da Türkiye ekonomisinin yapısal bir sorunu haline gelmiştir. Bu zihniyet Türkiye'nin en büyük yapısal sorunudur. Sayın Erdoğan ve arkadaşları gitmeden Türkiye zenginleşemez, özgürleşemez. Bu değişimi ne kadar önce yaparsak o kadar hayırlıdır.
    • Tütün meselesi gerçekten önemli. Ben tütüncü bir ailenin kızıyım. Çilesini de kıymetini de bilirim. Tütün ithal ederek tütüncümüzü perişan eden bu iktidarın abuk subuk icraatları artık kemiğe dayandı.
    • Son 20 yılda 3G'den 5G'ye hızlı geçişimizin nedeni veri hızına ihtiyacımızın artışıdır. Türkiye bu hızın neresinde? Belli ki diğer ülkelere yetişemiyoruz. Peki ucuz mu, biz bu yavaş internete gelirimizin yüzde 2'sini ödüyoruz. internet hızı bu kadar mı fark ediyor, ediyor. İnternet hızıyla ekonomik büyüme arasında çok yakın bir ilişki var. İnternet hızlandıkça ekonomi büyüyor. İstihdamın da internetle yakından ilişkisi var. İnternete erişim arttıkça istihdamın da yüzde 1.8 artacağını gösteriyor.
    • Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji beraberinde yeni değer setleriyle geliyor. Gençler internet üzerinden yeni bir dünya kuruyor. Dijital göçebelikten, yeni medyadan, e-spordan bahsediyoruz. Bu düşük hızla küresel trendleri yakalayabilir miyiz, yakalayamayız. Uzaktan çalışanları ülkemize çekmemiz mümkün mü? E-spor 7-8 senedir hayatımızda olan bir kavram. E-spor dünya çapında 500 milyon izleyiciye ulaşan bir spor organizasyonu. 100 milyar dolarlık bilgisayarlık oyun pazarından alacağınız payı da belirliyor.
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