Kayıt
16:36 07 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın savcılıktaki ifadesinden: 'Beni ölümle tehdit etti'

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 98
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044909880_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_8e05521868291d82fe20194b2d2b6d9a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107071044909978-ciftlik-bankin-kurucusu-mehmet-aydinin-savciliktaki-ifadesinden-beni-olumle-tehdit-etti/

    'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Aydın, Ebubekir K. isimli kişi hakkında çeşitli iddialarda bulunarak "18 adet lüks marka aracımı satmak için benden vekaletname aldı. Ancak sattığı araçların parasını bana vermedi. Bu süreçte beni ve ailemi ölümle tehdit etti" dedi.

    Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    Milliyet gazetesinden Damla Güler'in haberine göre Aydın, savcılığa verdiği ifadede şirketi kurduktan 1 ay sonra 10 bin üyeden 30 bin lira para kazandığını ve bu parayla daha fazla kişiye ulaşmak için reklam yaptığını söyledi. Şirketin hızla büyümeye başladığını anlatan Aydın, "2016 yılının başlarında hayallerimi gerçekleştirmek adına Bursa’da çiftlik kiraladım ve bu çiftliğe hayvan alarak üretim yapmaya başladık" dedi.

    Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın iş arkadaşı: Maddi durumu kötüydü, kendi aramızda para toplayıp yardımcı olduk
    © DHA
    'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın iş arkadaşı: Maddi durumu kötüydü, kendi aramızda para toplayıp yardımcı olduk
    Yaptığı açılışlardan sonra üye sayısının hızla arttığını söyleyen Aydın, çağrı merkezi kurduklarını, sosyal medya uzmanı ve grafiker aldığını söyledi. Bir süre sonra grafiker olarak işe aldığı iki kişinin hesabına para geçirdiğini fark ettiğini anlatan Aydın iki kişiyi işten çıkardığını anlattı.

    Bir süre sonra Ebubekir K. isimli kişinin yanına geldiğini anlatan Aydın, "Kendisini bana mafyavari biri olarak tanıttı. Ayrıca çalışanlarımızdan birinin akrabasıydı. Sık sık ofise gelip gidiyordu. Bana beni koruyacağını, piyasada yeni olduğum için diğer şahısların beni harcayacağını bu nedenle bana korumalık yapabileceğini söyledi. Ben kendisinden korktuğum için kendisini geçiştirdim. Sonrasında sürekli ofisime silahla gelmeye başladı. Davetli olmadığım halde düğünüme, balayımı yaptığım Antalya’ya yanıma geldi. Sürekli benden para istiyordu" dedi.

    'Suriye'deki mücahit kardeşlerimize destek olman gerekiyor'

    Ebubekir K. isimli kişinin daha sonra yanında terörist olduğunu düşündüğü iki kişi ile geldiğini anlatan Aydın, "Suriye’deki mücahit kardeşlerimize destek olman gerekiyor diyerek benden para istedi. Tamam hallederiz diyerek geçiştirdim. Sonrasında yurtdışına eşim ile birlikte önce Uruguay ve Arjantin’e çıkış yaptım" ifadesini kullandı.

    'Sattığı araçlarımın parasını vermedi'

    Mafyavari kişilerin tehditlerinden korktuğu için Çiftlik Bank faaliyetlerini gayri resmi olarak yurtdışından yürüttüğünü söyleyen Aydın ekibinin de yanına geldiğini söyledi.

    Ebubekir K. isimli kişinin tehditlerinden korktuğu için bir süre Uruguay’da kaldığını söyleyen Aydın, "Sonra Türkiye’deki işimin başına geri döndüm" dedi.

    Ebubekir K. isimli kişinin baskılarından dolayı ofisi İstanbul’a taşıdıklarını anlatan Mehmet Aydın, "Ben yurtdışına gitmeden önce Ebubekir K. benim 18 adet lüks marka aracımı satmak için benden vekaletname aldı. Kendi aracını da kullanmam için bana verdi. Ancak sattığı 18 lüks aracımın parasını bana vermedi. Bu süreçte Ebubekir K. beni ve ailemi ölümle tehdit etti" diye konuştu.

    Etiketler:
    ifade, Savcılık, mağdur, Dava, Hırsızlık, Ölüm tehdidi, Dolandırıcılık, Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ortak harekat merkezinde hem İHA'lardan gelen görüntüler hem de yerel kaynaklardan gelen bilgiler değerlendiriliyor ve kayda alınıyor
    Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkes Gözlem Merkezi'nden görüntüler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet