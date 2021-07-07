RTÜK'ten Sözcü TV'ye yaklaşık 11 ay sonra onay

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yaklaşık 11 aylık sürecin ardından Sözcü TV'ye onay verdi. Gelişme, Sözcü gazetesi tarafından duyuruldu.

Sözcü gazetesi, yaklaşık 11 aylık sürecin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Sözcü TV için onay verdiğini duyurdu.

Gazetenin 'Nihayet Sözcü TV’ye onay çıktı' başlığıyla yayımlanan haberinde "Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü Grubu’nun 'SRT Sivas' isimli televizyon kanalının logosunun 'SZC' şeklinde değiştirilmesi yönelik talebini nihayet onayladı" dendi. Haberde şunlar kaydedildi:

"Sözcü TV, 21 Şubat 2020’de uydudan ulusal yayın yapan SRT isimli kanalı, sahibi olan Mega Ajans Reklamcılık Ticaret Şirketi’nden satın aldı. Kanalın 'Sivas SRT' olan logosunu 'SZC' olarak değiştirmek için 27 Şubat 2020’de RTÜK’e başvurdu.

RTÜK, önce bazı belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle Sözcü TV’de bu eksikleri tamamlamasını istedi. Sözcü TV 16 Mart 2020’de eksik belgeleri tamamladı. Ancak RTÜK başvuruyu aylarca gündemine almadığı gibi cevapsız bıraktı.

Bunun üzerine Sözcü, RTÜK’ün başvurusunu gündeme almadığını kamuoyuna duyurdu. Logo değişikliği başvurusunu gündeme alması beklenen RTÜK ise, bu haberin duyurulmasının ardından toplanarak Sivas SRT ibaresinin SRT Sivas şeklinde kullanıldığını bahane ederek Sözcü TV’ye ceza kesti.

Dava açılmıştı

11 Kasım 2020’de RTÜK’e bir kez daha, logo değişikliği talebini tekrarladı. Ancak RTÜK bu başvuruyu da yanıtsız bırakarak gündemine almadı. Talep, süresi içerisinde gündeme alınmayınca zımnen reddedilmiş oldu. Bunun üzerine Sözcü TV vekili avukat İsmail Yılmaz idari mahkemesine başvurdu.

Davayı gündemine alan Ankara 15. İdare Mahkemesi Sözcü grubuna ait 'SRT Sivas' isimli televizyon kanalının logosunun 'SZC' şeklinde değiştirilmesi için yapılan başvuruyu reddeden RTÜK kararını mayıs ayının sonunda iptal etti. Kararda, logonun Türk Marka ve Patent Enstitüsü’nce de onaylandığı belirtilerek, RTÜK kararının dayanaksız olduğu belirtildi.

Mahkeme kararının ardından RTÜK bugün gerçekleştirdiği toplantıda, SRT Sivas Televizyonu’nun logosunun SZC olarak değişmesine yönelik talebi onayladı."

RTÜK sonunda talebimizi yerine getirdi! Nihayet SÖZCÜ TV'ye onay çıktı...https://t.co/L6DwosnqwC — Sözcü (@gazetesozcu) July 7, 2021

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