Kahramanmaraş’ta yasa dışı erişim yapan 1204 internet sitesi kapatıldı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından 6 aylık çalışma ile Türkiye’den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan bin 43 yasadışı bahis, 148 müstehcen, 13 zararlı yazılım içeren olmak üzere toplam bin 204 internet sitesi tespit edildi.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettiği tespit edilerek BTK ve USOM aracılığı ile erişimlerinin engellenmesi sağlandı.