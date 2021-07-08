Saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer: Biri 'Yazmayacaksın ulan' diye bağırıyordu

Almanya'da saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer, yaşananlara dair yaptığı açıklamasında "Saldırganlardan biri ‘Yazmayacaksın ulan’ diye bağırıyordu. Olay sırasında tanıklar çok fazla arttığı için silah kullanamadılar" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ikamet ettiği apartmanın avlusunda saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer, kişisel Twitter hesabında bir video paylaştı.

Sözlerine "Herkese selamlar biraz şeklimiz değişti ama düzelecekmiş. Hastaneden eve yeni döndüm. Başımdaki iki bölgede kırıktan şüphelendikleri için müşahede altında tuttular. Ama korktukları gibi olmadı. Açıklamalardaki gibi oturduğum binanın müşterek avlusunda silahlı üç kişinin saldırısına uğradım" diye başlayan Acarer, şöyle devam etti:

"Saldırganlardan biri ‘Yazmayacaksın ulan’ diye bağırıyordu. Olay sırasında tanıklar çok fazla arttığı için silah kullanamadılar. Bu İslamcı, faşist, AKP-MHP iktidarına karşı yazdığımız, söylediğimiz her şeyin doğru olduğunun bir ispatıdır, sağlamasıdır. Somut olarak da failler konusunda fikrim ve bilgim elbette var. Güvenlik güçleri 'Birkaç gün isim, grup verme. İşimiz zorlaşır, çember genişler' dediler. Ama 10 bin dolar nerede sorusunun cevabı işte tam burada bir yerdedir.

'Biz kendimiz rahat edelim diye değil, çocuklarımız rahat etsin diye yola çıktık'

Kamu malını çalan silah tüccarları hemen yanı başımızdadır. Şunu söylemeliyim ki hiçbir şey anlayamamışlar. Zira biz kendimiz rahat edelim diye değil, çocuklarımız rahat etsin diye yola çıktık. Bu yüzden gazetecilik yapıyoruz. Bilin ki elimden geldiğince ne Berkin Elvan’ın ne Nihat Kazanhan’ın ahını sahipsiz bırakmayacağım. Bu ülkede açlıktan ve soğuktan uyuyamayan çocuklar yarattınız. Bu nedenle biz uyuyan çocuklarımızın üstünü örtmeye bile utanır hale geldik.

'Elinizden geleni ardınıza koymayın'

Sevgili dostlarıma okurlarıma ve aileme teşekkürlerimi bir borç bilirim. Mesajlara elimden geldiğince döneceğim. Şimdi daha sert olma zamanıdır. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ama biliniz ki hesabını sormaya devam edeceğiz. Bilin ki hesabı kapayan da biz olacağız.”

Kamuoyuna ve gazeteci dostlara açıklamamdır: Bilin ki hesabınını sormaya devam edeceğiz, bilin ki hesabı kapayan da biz olacağız! pic.twitter.com/aG2QKkllsw — Erk Acarer (@eacarer) July 8, 2021

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