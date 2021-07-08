Fatih Altaylı: Merve Akpınar bir grup gazeteci ile gittiği okuluna sokulmadı, bakanlık için büyük ayıp

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde hentbola başlayan ve geçen günlerde verdiği röportajla gündem olan 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın, eğitim gördüğü okuluna alınmadığı ileri sürüldü.
'Milli Eğitim’in bir büyük ayıbı' başlıklı yazısında bu iddiayı köşesine taşıyan Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, sözlerine "Şanlıurfalı genç bir sporcu kızımız Merve Akpınar, sporcu olabilmek için yaşadığı zorlukları anlatınca birkaç gün önce herkesin gündemine geldi" diye başladı.
"Yurt içinden ve yurt dışından epey bir destekleyen oldu, yaşadığı sıkıntıları aşması için elinden geleni yapma sözü verdi kızın azmine hayran olanlar. Genç sporcu hem kızlara yönelik toplumsal baskıdan, hem de spor konusunda okulundaki fiziksel yetersizlikten söz etti" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:
- Ve ne oldu biliyor musunuz! Merve okuluna sokulmadı. Çünkü okulun bağlı olduğu Haliliye Milli Eğitim Müdürlüğü böyle bir talimat vermişti.
- Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili pek çok suçlama, pek çok eleştiri var. Pandemi dönemi kararsızlıklarını, aksaklıklarını bir tarafa bıraksak bile Kuran Kursları ile ilgili Bakanlığın bilgisizliği ve sorumsuzluğu son derece tartışmalı konular. Ama Merve’nin okuluna alınmaması da en az onlar kadar vahim bir durum. Ve bir Bakanlık için büyük ayıp."
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