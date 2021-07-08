Akbank'tan yeni açıklama

Akbank, banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin giderildiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği belirtildi.

Akbank, 43 saat süren sistem arızası kesintisinin sonlandığını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan bankamız ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler, ilgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımızın yaptığı çalışmalar neticesinde giderilmiştir" denildi.

Şu an hizmetlerin tüm kanallardan devam ettiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler." ifadeleri kullanıldı.