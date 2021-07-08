Erdoğan: Güya ağaç diyerek yola çıktılar, işi tüm kalkınma projelerimizi durdurulması talebine kadar götürdüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili tepkisinde "Güya ağaç diyerek, çevre diyerek yola çıktılar, işi tüm kalkınma projelerimizi durdurulması talebine kadar götürdüler. Biz buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Güya ağaç diyerek, çevre diyerek yola çıktılar, işi tüm kalkınma projelerimizi durdurulması talebine kadar götürdüler. Biz buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk.

- Rabbime beni böyle bir milletin mensubu olarak dünyaya getirdiği, böyle bir dönemde ülkemin başında olma şerefi bahşettiği için ne kadar hamdetsem azdır.

- Değerli kardeşlerim, ülkemize diz çöktürme, milletimizi pes ettirme, karanlık senaryoları hayata geçirme gayretleri sona ermedi. Terör örgütlerini kullanarak kan dökmek suretiyle Türkiye'yi rayından çıkartmaya başaramayanlar daha sinsi yöntemlere yöneldi. Yeni hedef ekonomimizdi. Gece yarısı operasyonlarıyla döviz kurunu harekete geçirerek kur üzerinden faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar. Biz yurt dışındaki altınların tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık. Aldığımız ilave tedbirler, uyguladığımız güçlü ekonomi politikası sayesinde hamdolsun bu süreci de en az hasarla atlattık. Elbette sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Ama hedeflenen sonuçlar ile bu sıkıntılar arasında dağlar kadar fark var. Gezi olaylarındaki amaç neyse, ekonomimize yönelik saldırıların amaç da odur. 15 Temmuz'un gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır.