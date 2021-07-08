Didim Devlet Hastanesi'ndeki triyajda, ‘tecavüze uğramış hasta’ ibaresi

Gazete Duvar’dan Didem Mercan'ın haberine göre, Aydın Didim Devlet Hastanesi Acil Servis’te hastaların aciliyetini gösteren triyajda Kırmızı, Sarı ve Yeşil olarak 3 farklı renkte kategorilere ayrılan triyaj uygulama tablosundaki sarı alanda stabil olmayan durumdaki hastalar yer alıyor.

Yaklaşık 60 dakika bekleme süresi olduğu belirtilen sarı kategori de solunum sıkıntısı, karın ağrısı, şiddetli bağ ağrısı, hiddetli hasta, alkol zehirlenmesi durumlarına ek olarak ‘tecavüze uğramış hasta’ ibaresi yer aldı.

Didim Devlet Hastanesi Başhekimliği, konunun duyulmasının ardından acil serviste yer alan tabloyu kaldırdı. Başhekimlikten yapılan açıklamada, “Tabloyu kaldırdık, gerekli düzenlemeler yapılacaktır, bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz’’ denildi.

‘Bu ibare kabul edilemez, tecavüze uğramak bir hastalık değildir’

Konuyla ilgili, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyesi Avukat Arzu Aydoğan, ‘’Söz konusu triyaj çizelgesinde yazan 'tecavüze uğramış hasta' ibaresi kabul edilemez. Bir defa bu bir hastalık değildir. İkinci olarak 'tecavüze uğramış olmak' halini bu şekilde olağanlaştırmak ve hastalıkmış gibi failden bağımsızlaştırmak bizi şiddetle mücadelede iyi bir yere taşımaz’’ dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de yaşanan olay için, "Tecavüz hastalık değildir, kadın-erkek eşitsizliğinin erkek lehine kullanıldığı cinsel şiddettir. Kadın bedeni üzerinde söz sahibi olduğu düşüncesinin bir yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce benzer bir durum, Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde yaşanmış, bekleme tiyajında ‘tecavüze uğramış hasta’ ibaresi kullanılmıştı.