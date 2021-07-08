Müzik sektörünün sorunlarına çözüm bulunması için verilen önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti tarafından "Müzik sektörünün sorunları ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler bulunması" amacıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, müzik ve eğlence sektörünün sorunlarına çözüm bulunması için Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

Önergede, salgın sürecinden en çok etkilenenlerin başında gelen müzik ve eğlence sektörünün, normalleşme döneminde ayakta kalabilmek için destek beklerken, saat sınırlaması getirilmesinin, sektör çalışanlarının umutlarını “ortadan kaldırdığı” vurgulandı.

İYİ Parti TBMM Grubu, Türkkan'ın verdiği önergenin, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Önergenin gerekçesinde şöyle denildi: