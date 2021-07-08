Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sömürgeciler, emperyalistler vermeden almışlar; biz veriyoruz, almıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kurban vesilesiyle 149 ülkeye ulaşıyoruz. Biz gittiğimiz 149 ülkedeki 25 milyon insana sadece 1-2 kilo et götürmüyoruz. Milletimizin cömertliğini götürüyoruz, büyüklüğünü götürüyoruz. Bayrağımızı tanıtıyoruz" dedi.

Erbaş, Ordu'da Altınordu Müftülüğü hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, 41 sene önce Ankara'da imamlık imtihana girip kazanmış birisi olarak Ordu Müftülüğüne geldiğini anlattı. Kentte Cumhuriyet köyüne tayin olduğunu, 4 ay görev yaptığını ve o süre içerisinde girdiği üniversite sınavını kazanarak İstanbul İlahiyat Fakültesine gittiğini belirten Erbaş, Ordu Müftülüğünün üzerinde böyle bir hatırası olduğunu söyledi.

Açılışını yapmış oldukları bu güzel binanın, Ordu'nun büyük bir değeri ve kazanımı olduğunu söyleyen Erbaş, Altınordu Müftülüğü hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Türkiye Diyanet Vakfı ile milletin kendilerine emanet ettiği hayır hasenatı, yurt içinde ve dışında binlerce, milyonlarca insana ulaştırmaya çalıştıklarını aktaran Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu özellikle sizlerle paylaşmak isterim. İşte önümüzde 10-12 gün sonra Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nı hep birlikte idrak edeceğiz inşallah. Karşıda görüyorum afişlerde, pankartlarda, 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' demiş Türkiye Diyanet Vakfı. Biz ülkemizde 83,5-84 milyon insanımızın hangisinin ihtiyacı varsa Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm müftülüklerimiz Türkiye Diyanet Vakfı'nın birer şubesi olan müftülüklerimiz kanalıyla insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yine illerimizde bulunan muhacir kardeşlerimiz var. Mülteci diyoruz bazen, muhacir diyoruz, sığınmacı diyoruz. Yurdundan yuvasından olmuş, evinden barkından kovulmuş. Allah kimseyi yurtsuz yuvasız etmesin, kimseyi devletsiz bırakmasın."

Erbaş, kurban vesilesiyle 149 ülkeye ulaştıklarını ve gittikleri bu ülkelerdeki 25 milyon insana sadece 1-2 kilo et götürmediklerine dikkati çekerek, "Milletimizin cömertliğini götürüyoruz, büyüklüğünü götürüyoruz. Bayrağımızı tanıtıyoruz. Türk milletinin, bu milletin Müslüman olduğunu onlara göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Türk milletinin, fakir fukaranın duasını aldığını ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"İnşallah vermeye devam edeceğiz. Çünkü Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki 'Veren el alan elden üstündür'. Sömürgeciler, emperyalistler vermeden almışlar. Biz veriyoruz, almıyoruz. Onların kervanları boş gitmiş, dolu dönmüş. Bizim kervanlarımız dolu gidiyor, boş dönüyor. Bugün de öyle. Peki biz kervanlarımızı ne ile doldurarak getiriyoruz? Fakir fukaranın, garip gurebanın dualarıyla doldurarak getiriyoruz. Bu birliğimize, beraberliğimize ülkemizin bundan sonraki planlamalarında o kardeşleriyle maddi manevi paylaşımda buluşmasına destek oluyor, yardımcı oluyor. Cenabıhak milletimizi ilelebet payidar eylesin."

Konuşmanın ardından Erbaş, açılış kurdelesi kesilen İlçe Müftülüğü hizmet binasını gezdi.

Programa, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, kaymakamlar ve belediye başkanları, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Altınordu Müftüsü Abdullah Söylemez, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.