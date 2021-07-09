Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde canlı yayınlanan ihalelerin sayısı bin 500'ü geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden 8 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar canlı yayınlanan ihale sayısı bin 595 oldu.

Şeffaf belediyecilik örneklerinden biri olarak hayata geçirilen mal ve hizmet alım ihaleleri ABB TV, Youtube Kanalı ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren başlattığı uygulama ile bugüne kadar canlı yayınlanan ihale sayısı bin 595’e ulaştı. Canlı yayınlanan ihaleler Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarındaki ekranlardan da takip edilebiliyor.

26 aydır bu uygulamayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği mayıs ayında 74, haziran ayında ise 83 ihaleyi daha canlı olarak yayınlarken, tüm mal ve hizmet alım ihaleleri Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki ekranlardan da hem çalışanlar hem de ziyaretçiler tarafından takip edilebiliyor.

Başkanımız Sn. @mansuryavas06'ın “Şeffaf Belediyecilik” anlayışıyla mal ve hizmet alım ihalelerini canlı yayınlamaya devam ediyoruz.



🎥 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bugüne kadar BİN BEŞ YÜZ DOKSAN BEŞ ihale ABB TV ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlandı. pic.twitter.com/n2Hnjoe8Vp — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) July 8, 2021

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