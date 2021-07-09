Beşiktaş'ta iki turist, sokak ortasında yarı çıplak kavga etti

Beşiktaş'ta, iki turist sokak ortasında yarı çıplak halde yerde kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nda yarı çıplak haldeki iki turist arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

İki turist kaldırım üzerinde birbirleriyle kavga ederken turistlerden birisinin 'polis' diye bağırdığı duyuldu.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan kavga anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.





