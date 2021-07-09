Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması: Ülkemiz için çok hayırlı, çok faydalı olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili açıklamasında "Bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı, çok çok faydalı olmuştur. Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Diyarbakır'da bulunan Kurşunlu Camisi'nin önünde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Bir yerde gazi camimizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biliyorsunuz bu PKK terör örgütü bu mescidimizi kurşunlamış ve burayı bir harabe haline getirmişti" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kurşunlu Camii, gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz.

Suriçi'nde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Kısa zamanda bitirip teslim edeceğiz."

'Uğur Bey ve eşi misafirlerimiz olacaklar'

Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak da "En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirlerimiz olacaklar. Biontech'te çok daha seri adım atacağız. Diyarbakır'daki aşılamadaki isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da aşının süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

'Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bir soru üzerine de "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılında her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artıyor. Bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı, çok çok faydalı olmuştur. Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Böyle bir sistemi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de gördüğümüz gibi, Türkiye de bu sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır" diye konuştu.

Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti ve "Millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadesini kullandı.

ABD ile Afganistan görüşmeleri

Erdoğan, Afganistan'la ilgili yaptığı açıklamada ise "Dün Savunma Bakanımız ABD Savunma Bakanıyla da görüşmesini yaptı. Bu konuyla ilgili olarak da biz şu anda Amerika'yla NATO'yla görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin görev alanı ne olacak? Burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz? Bunların kararlarını aldık. Ve NATO müzakerelerimde sayın Biden ile konuştuk. Ve en ideal şekilde Afganistan'da bu adımı inşallah atmış olacağız" dedi.