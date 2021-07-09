Kayıt
19:16 09 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Yargıtay, darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 89 sanığın cezalarını onadı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104040/49/1040404918_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_5bbecfd08d01d6d85f8f83dd5ea70572.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107091044930307-yargitay-darbe-girisiminde-harp-akademileri-komutanligindaki-eylemlere-iliskin-89-sanigin/

    Darbeye teşebbüsten 89 sanığa verilen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ üyeliğinden 3 sanığa verilen mahkumiyet ile 13 sanığın beraat kararı onandı.

    FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin davada 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet ile 3 sanığa silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen hapis cezaları onandı.

    Eski adıyla Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, darbe girişimi sırasında İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'nda meydana gelen eylemlere ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı.

    Olayların detaylarının anlatıldığı kararda, aralarında diğer darbecileri helikopterle taşıyan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım'ın da bulunduğu, 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları onandı.

    Bu sanıkların isimleri şöyle:

    "Abdi Pehlivan, Abdullah Göktaş, Abdullah Kaya, Adem İncikli, Ahmet Kaya, Ahmet Kaya, Ahmet Yücel, Ali Can, Ali Emre Destegül, Ali Ertürk, Ali Nedim Karabulut, Ali Orhan Tolluoğlu, Burak Bayrak, Cengizhan Efe, Cenk Erdoğan, Cihangir Çenteli, Duran Yılmaz, Durdu Selim Ayçetin, Egemen Eker, Emre Ünal, Eray Akın, Erkan Abunaz, Fatih Akar, Fatih Özdemir, Fatih Şayin, Fatih Ünal, Faruk Bolat, Faruk Mantı, Feyzullah Yenitepe, Gürcan Anılırcan, Hakan Akbulut, Halil Başaran, Halil İbrahim Tokuş, Halil Pulat, Hasan Tüzen, Hüsamettin Harmancı, İbrahim Alaca, İbrahim Poyraz, Kadir İncir, Kemal Kapucu, Kerime Yıldırım, Levent Özüarap, Mehmet Al, Mehmet Börekçi, Mehmet Genç, Mehmet Paçacı, Metehan Atasoy, Murat Divril, Murat Özcan, Murat Parladı, Murat Yavuzarslan, Musa Gülmez, Mustafa Acar, Mustafa Bayram, Mustafa Kıyı, Mustafa Kürşat İloğlu, Mustafa Özcan Çay, Mücahid Yakup Ayaydın, Nazım Aytar, Oğuzhan Yüksel, Osman Albayrak, Ömer Demir, Ömer Faruk Saygı, Özcan Korhan, Rıza Erkuş, Salih Bayrak, Samet Kuzu, Sedat Önder, Selçuk Tıraş, Selim İnaç, Selim İstanbul, Serhat Altınmakas, Serkan Kaya, Serkan Kılıç, Soner Civelek, Şahin Özdemir, Şükrü Pınar, Tamer Özarslan, Turgay Cücük, Uğur Erdemir, Ümit Keser, Vahit Yılmaz, Veysel Yılmaz, Volkan Kızılkaya, Yavuz Yücel, Yusuf Bakar, Yusuf Gülser, Yüksel Koca ve Zekeriya Aktaş."

    Daire, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezasına çarptırılan sanıklar Cengiz Ekin, Gökhan Kenarlı ve Mustafa Kılıç hakkındaki hükmü de onadı.

    Ayrıca daire, yerel mahkemece beraatine hükmedilen 13 sanığın dosyasını da uygun buldu.

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemede müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 6 sanık hakkındaki hükümleri, bu sanıkların eylemlerinin "anayasayı ihlal suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek bozdu.

    Sanık eski tümgeneraller Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları da bozuldu.

    Dairenin kararında, bu sanıkların darbe girişimi sırasında sıkıyönetim emrini algılamaya çalıştıkları ve darbe girişimine karşı kendilerinden beklenen gerekli tedbirleri aldıkları belirtilerek, darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifinde göreve devam edecekler kısmında isimlerinin bulunması kapsamında örgüt bağlarının bulunup bulunmadığının araştırılarak hüküm kurulması gerektiği belirtildi.

    Daire, bu sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

    Aralarında eski tümgeneral Recep Yüksel'in de olduğu 5 sanık hakkındaki hüküm de bu sanıklar yönünden yeterli araştırma yapılmadan ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle bozuldu.

    Yerel mahkemece FETÖ üyeliğinden hapis cezası verilen 7 sanığa ilişkin hüküm de Dairece, eksik araştırma yapılarak ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu.

    Etiketler:
    Harp Akademileri Komutanlığı, Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis cezası, Müebbet, Darbe, Yargıtay, FETÖ
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    3. Bagram Üssünü basına açan Afgan komutan Kohistani, Amerikan askerlerinin geride en az 3 milyon 500 bin adetlik envanter bıraktığını söyledi. Amerikan ordusu, ayrıca binlerce sivil araç ve yüzlerce zırhlı araç bıraktı.
    ABD askerlerinin terk ettiği Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün görüntüleri
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet