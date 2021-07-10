Yıldız Tilbe, 1.5 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluştu

Türkiye'de normalleşme süreci devam ederken ilk canlı konserler de başladı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konseri, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Saat 21.00'de başlayan konser için Tilbe hayranları, saatler öncesinden alana gelmeye başladı.

Konser öncesi, içeri girişlerde müzik severlerin tek tek ateşleri ölçüldü. HES Kodunun sorulduğu konser öncesinde maskesi olmayanlar, ya da yanına yedek maske almak isteyenlere de maske dağıtıldı.

'Konsere ihtiyacım vardı'

Konser öncesi görüşlerini belirten müzikseverler, heyecanlı olduklarını belirtirken, tedbirlerin yerinde olduğunu söylediler.

Bir müziksever ise "Heyecanlıyız, uzun süreden beri ilk defa geliyoruz" dedi. Konsere ihtiyaç olduğunu belirten başka bir müziksever ise "Güzel olur umarım. Biz de deşarj oluruz. Açık hava olacağı için çok tedirgin değilim ama konsere ihtiyacımız da vardı" diye konuştu.

Tedbirleri değerlendiren başka bir vatandaş, "Bence güvenlik sistemi gayet uygun. Ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapılıyor. Bu süreç içerisinde insanların eğlenmesinde her hangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Açık havada olması koronavirüs şartlarında daha uygun" dedi.

Tilbe'den koronavirüs göndermesi

Uzun bir ayrılığın ardından hayranlarıyla buluşan Yıldız Tilbe, "Benim hiçbir yerim tutmuyor. Korona boyunca ay valla bak, şuralarım falan feci. Özlemişiz birbirimizi. Ne diyelim özletenlere şükürler olsun" ifadelerini kullandı.