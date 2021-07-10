CHP'den Eynesil Belediyesi'ndeki darp olayına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Eynesil Belediye çalışanlarınca darp edildiğini iddia eden aileyle ilgili, "Olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun'ın Eynesil Belediyesi'nde bir parkta oturan ailenin, çıkan tartışma sonucu belediye çalışanlarınca darp edildiği iddiasına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in olayın tamamen dışında olduğunu vurgulayan CHP'li Torun, "Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşları, aile ve işletme sahipleri arasındaki arbedeyi yatıştırmak için çaba göstermiştir." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, yaşanan olayla ilgili parti genel merkezi tarafından genel inceleme başlatıldığını da bildirdi.

Parkta bulunan birçok vatandaşın olaya şahitlik ettiğini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

Bölge sakinleri, söz konusu aile ile parkın işletme sahipleri arasında geçmişten gelen bir husumet olduğunu da aktardılar. Belediye başkanımız, söz konusu olayda görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Hal böyle iken olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın, olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşananları bilinçli olarak saptırmaya çalışarak, belediye başkanımız üzerinde olumsuz algı yaratmaya çalışmak ne hukuka ne de vicdanlara sığar.

Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını aktaran Torun, "Gerek başkanımız gerekse çalışma arkadaşları açılacak davada da tanık olarak ifade verecektir." değerlendirmesini yaptı.