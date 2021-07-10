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    Alınan numunelerin, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan ilk incelemelerinde yasal yükün arasında gizlenmiş kokain olduğu anlaşıldı. Laboratuvarda çok kısa sürede incelenen gübre içindeki maddelerin, 228 kilo 438 gram gelen saf kokain olduğu belirtilirken, operasyonda biri ‘doktor’ lakaplı organizatörlerden İngiliz uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Antony M., şebekenin Türkiye ayağını yürüten Ş.Z. ve M.D.’nin de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

    Bonzainin yerini met aldı: 'Türkiye, Avrupa genelinde metamfetamine bağlı ölümlerde ikinci sırada'

    © İHA
    Türkiye
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    Avrupa Uyuşturu Raporu sonuçlarına göre Türkiye, uyuşturucuya bağlı genç ölümlerinde ilk üçte yer alıyor. Raporu değerlendiren Prof. Dr. Kültegin Ögel, "Türkiye artık geçiş veya köprü değil kullanıcı ülke. Birçok kentte metamfetamin zehrinin tuzağına düşen gençleri görüyoruz" dedi.

    Türkiye, Avrupa genelinde metamfetamine bağlı ölümlerde ikinci sırada geliyor. Avrupa Uyuşturucu Raporu ile ortaya çıkan son tabloyu Prof. Dr. Kültegin Ögel değerlendirdi.

    Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre Prof. Dr. Ögel, sahadaki araştırma verilerinin AB Uyuşturucu Ofisi verileriyle örtüştüğünü dile getirdi. 

    Kovid-19 salgının ilk dönemi sayılan 2020’de uyuşturucu madde kullanımında bir düşüş yaşandığını ancak 2021’de artış eğrisinin sürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ögel, “Türkiye maalesef artık geçiş veya köprü değil kullanıcı ülke konumunda. Birçok kentimizde metamfetamin zehrinin tuzağına düşen gençleri görüyoruz" dedi.

    Türkiye'de eroin kullanımında da bir artış olduğunu belirten Ögel, "Dünyada önümüzdeki dönemde sentetik opiyat dediğimiz ilaç şeklindeki zehir türevlerinin tüketiminde ciddi artışlar göreceğiz. ABD’de sentetik opiyat bağımlılığı ve ölüm oranları ciddi artıyor. Bu ülkeden dalga dalga yayılım olacaktır” diye konuştu.

    Bonzai tüketiminin yapılan başarılı operasyon, medya desteği ve uyarılar sonucu azaldığını ancak metamfetamin zehrinin kullanımındaki artışın devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ögel, “Avrupa uyuşturucu raporuna göre Türkiye’de ölüm oranları azalıyor gözükse de maalesef uyuşturucuya bağlı genç ölümlerinde ilk üçteyiz. Türkiye’deki uyuşturucu madde kullanımında büyük bir değişim yaşanıyor. Bonzai belasının yerini bağımlıların ‘met’ diye tanımladığı metamfetamin almış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

    İstanbul, Adana ve Ankara’nın madde bağımlı sayısının yüksek olduğu kentler olduğunu vurgulayan Ögel, “İstanbul’da en kötü durumdaki ilçe ve semtler Esenyurt, Küçükçekmece, Sefaköy, Yenibosna, Pendik ve Tuzla olarak öne çıkıyor. İstanbul’da en sorunlu yerleşim bölgesi Esenyurt. Şu an en büyük bela metamfetamin kullanımındaki patlama. Kristal toz şeklindeki bu zehir, nörotoksik olduğundan beyindeki dopamin ve seratonin nöronlarına zarar veriyor. Bağımlıların tamamında akıl hastalığı, beyin fonksiyonlarının çöküşünü görüyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Kültegin Ögel, Türkiye, Sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu
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