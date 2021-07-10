İBB, üç boyutlu yazıcıyla bir haftada 155 metrekarelik bina inşa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSTON, üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanarak 3 oda bir salon 155 metrekare büyüklüğünde bir binayı 1 haftada inşa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSTON AŞ, 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak özel bir harç ile 155 metrekarelik bir binanın kabasını bir haftada inşa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mühendislerimiz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak ev inşa ettiler. Bu teknoloji hızlı, düşük maliyetli, güvenli ve yeni tasarımlara olanak sağlıyor."

Mühendislerimiz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.



Üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak ev inşa ettiler. Bu teknoloji hızlı, düşük maliyetli, güvenli ve yeni tasarımlara olanak sağlıyor.pic.twitter.com/DTyj63b9e7 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 10, 2021

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Gazete Duvar'ın aktardığına göre İSTON Satış Pazarlama ve Teknik Destek Genel Müdür Yardımcısı Cenk Gökcan şu bilgileri verdi:

3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle bina yazarak Türkiye'nin ilk yaşam projesini hayata geçirdik. Dünyada az sayıda gelişmiş ülkenin projelendirip uygulamaya başladığı 3 boyutlu yazıcılar ile bina yapımını tamamen yerli kaynaklar kullanarak İSTON mühendis ve mimarlarınca projelendirip uygulamaya aldık. 3 oda ve 1 salon olarak 155 metrekare oturum alanına sahip olan bu projemizi tasarım merkezindeki arkadaşlarımızın farklı çalışmalarıyla farklı kat yükseklikleri, vaziyet planına göre metrekareleri oluşturabilmektedir. Planlanan bu uygulamalar ise hayata geçirilecektir."

İSTON AR-GE Müdürü Emre Örtemiz ise "Geliştirdiğimiz harç sayesinde bu görmüş olduğunuz katmanları, sürekli bir şekilde imal edebiliyoruz. Bu binanın kaba inşaat kısmını 3 boyutlu yazıcımız ile bir hafta gibi kısa bir sürede tamamladık. Bu teknolojinin klasik inşaat yöntemlerine göre demir ve kalıp işçiliği gerektirmemesi, mimari serbestisinin yüksek olması, iş sağlığı ve güvenlik açısından daha güvenli sahalar oluşturması sebebiyle farklı avantajları mevcuttur" diye konuştu.

Üç boyutlu yazıcılarla ev yapılır mı?



Yapılır, biz yaptık, çok da güzel oldu. pic.twitter.com/JloSvVgekR — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) July 10, 2021

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