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    zirai insansız hava araçlarıyla (ZİHA)

    ZİHA'larla çoklu uçuş ilaçlama denemesi ilk kez Samsun'da yapıldı

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    Türkiye
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    Türkiye'de ilk kez ZİHA'larla çoklu uçuş ilaçlama denemesi Samsun'da yapıldı. Terme ilçesinde 100 dönümlük çeltik arazisi, aynı anda havalanan 10 ZİHA ile 1.5 dakikada ilaçlandı.

    Samsun'da, zirai insansız hava araçlarıyla (ZİHA) çoklu uçuş ilaçlama denemesi yapıldı.

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca (TKDK) yürütülen çalışma kapsamında, geniş tarım alanlarının zirai insansız hava araçlarıyla çoklu uçuş yapılarak ilaçlama denemesi başarıyla tamamlandı.

    TARNET tarafından oluşturulan tarım arazilerinin ZİHA'larla ilaçlanma projesi kapsamında, TKDK işbirliği ve Tarım Kredi Kooperatifleri yürütücülüğünde, Türkiye'de ilk defa tarım dronelarıyla çoklu uçuş yapılarak geniş tarım arazilerinin ilaçlanması, Terme ilçesinde 100 dönümlük çeltik tarlasında denendi.

    Bu kapsamda aynı anda havalanan 10 ZİHA ile 100 dönüm arazinin 1,5 dakikada ilaçlanması sağlandı.

    Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, burada yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu söyledi.

    Çiftçilerin ihtiyacı olan tarımsal girdilerin sağlanması için çaba sarf ettiklerini anlatan Poyraz, "Diğer taraftan da üretilen ürünün işlenip, işletilip pazara taşınmasında sorumluluk aldık ve bu sorumlulukları da her geçen gün artırıyoruz. Hem üretim öncesinde hem üretim sonrasında sorumluluklarını artıran Tarım Kredi, aynı zamanda üretim sırasındaki sorumluluklarını da artırmaktan geri durmuyor. Özellikle çiftçilerimizin saha eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Bizzat sahada verimliliği artırmak için ciddi eğitim çalışması yapıyoruz. Eğitim çalışmalarının beraberinde teknolojinin yoğun kullanımı ve verimliliğinin artırılmasında da ayrıca gayretimiz var" dedi.

    ZİHA'larla ilaçlama deneme çalışmalarına Samsun'dan başladıklarını aktaran Poyraz, şöyle devam etti:

    "ZİHA'nın Türkiye'de yaygınlaştırılması denemelerine Samsun'da çeltik arazinde başlamıştık. Bugün de Bakanlığımızın verdiği desteklemelerle TARNET ve TKDK'nin desteğiyle alınan 30 ZİHA ile Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Türkiye'de 15 farklı ilde 20 farklı ürün üzerinde çalışmalar yapıldı. Yani biz bu aracı kullandığımızda normal klasik yöntemlere göre verimliliği nasıl ileri taşıyabiliriz, buna çalışıyoruz. Bu araçlar çok kullanımlı ama maliyet olarak baktığınızda çok maliyetli ama inanıyorum ki ileride üretim arttıkça maliyetler de aşağıya doğru inecektir. Biz de çiftçilerimizin bu maliyetleri tek başına göğüsleme sıkıntısını bildiğimiz için maliyetleri kooperatifler üstlensin istedik. Çiftçilerimiz de ürünlerini ilaçlama yapmak için istediklerinde kooperatiflerimize gelsin, randevu alarak ihtiyaçlarını karşılasınlar."

    20 ürün üzerinde ZİHA ile ilaçlama deneme çalışması yürüttüklerine işaret eden Poyraz, bu yöntemle su kullanımında yüzde 90, ilaç kullanımında isi yüzde 50'ye varan tasarruf sağlandığına dikkati çekti.

    TKDK Başkan Vekili Muhammed Adak da tarım ve gıda sektörü ile kırsal kalkınma alanlarındaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için çalıştıklarını anlattı.

    TKDK olarak 2011'den beri toplam yatırım miktarı 15.7 milyar lira olan 20 bin 265 proje sahibiyle hibe sözleşmesi imzaladıklarını aktaran Adak, şunları kaydetti:

    "Bu projelere 5.8 milyar lira hibe desteği ödedik. Bu projeler sayesinde tarım sektöründe ciddi ve olumlu adımlar atılmıştır. Kırsal alanlara 11.5 milyar liralık yatırım yapılması sağlanırken, 75 bin kişinin üzerinde insanın ise istihdamı sağlanmıştır. Desteklenen projelerin yüzde 69'unu gençlerimiz, yüzde 28'ini kadınlarımız oluşturmaktadır. TKDK tarafından uygulanan projelerin sektörün geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Samsun'da kooperatifler aracıyla 8 tarım drone alımı gerçekleştirilmiştir. Toplam proje tutarı 1,6 milyon lira tutan droneların yüzde 65'i TKDK tarafından karşılanmıştır. Drone ile ilaçlama yapılacak alan yaklaşık 65 bin dekar ve 75 köyü içine alacaktır. Bu projenin sağlayacağı en önemli fayda, ülkemizin diğer bölgelerindeki üreticilerimize örnek olmasıdır."

    TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz ise TARNET'in girişimleri sonucunda tarım dronelarının tarımsal makine statüsünde değerlendirilmeye başlandığının altını çizdi.

    Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine inandıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

    "Tarımda milli teknoloji hamlesini Türkiye gündemine birçok projemizle taşımaya çalışıyoruz. Bunlardan biri olan zirai insansız hava aracıyla artık çiftçimizin hizmetindeyiz. ZİHA ile ilaçlama yapmak, konvansiyonel yöntemlere nazaran insan sağlığı, su ve ilaç tasarrufu, zaman kazanımı, ürün ezilmesinin önüne geçilmesi ve maliyetlere yansımaktadır. Tarımda geleceğin en verimli teknoloji çözümü ne derseniz, tereddütsüz 'ZİHA' derim. Ülkemizde ilk defa çoklu ZİHA kullanımı ile ilaçlama yapılmasına şahit olduk. Özellikle büyük arazilerin ilaçlanmasında ciddi avantaj sağlayacağına inanıyoruz."

    Programa Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve üreticiler katıldı.

    Etiketler:
    ZİHA, Türkiye
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