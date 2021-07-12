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    Ankaway kurucusu Eren Düzyol

    4 bin 870 yıl hapsi istenen Ankaway kurucusu Düzyol'dan açıklama: Kimseyi dolandırmadım

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107121044947879-4-bin-870-yil-hapsi-istenen-ankaway-kurucusu-duzyoldan-aciklama-kimseyi-dolandirmadim/

    Ankaway adındaki saadet zinciriyle, üye olarak topladığı kişilere internetten reklam izleyerek yatırdıkları paraya karşılık yüzde 45 kar vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Eren Düzyol, açıklama yaptı. 4 bin 870 yıla kadar hapsi istenen Düzyol, "Kimseyi dolandırmadım. Böyle bir amacım da olmadı" dedi.

    Eskişehir'de, Ankaway adlı şirket kuran Eren Düzyol, aynı isimde internet sitesi açtı ve bu site üzerinden çeşitli duyurularla üye toplamaya başladı.

    Üyelere 4 ayda günde 4-12 reklam izleyerek yüzde 45 kazanç sağlayacakları vadedildi. Üyelere, ayrıca, paket satın almaları, her paketin 4 ay süreli olduğu, reklam izlenince 8 ile 11 TL para kazandıracağı söylendi. 

    Sisteme giriş tutarı ise 2016 yılında 750 TL, 2017 yılında ise 1000 TL olarak belirlendi.

    '7 milyon TL topladı' iddiası

    Bu sistemle en az 7 milyon TL toplandığı, şirketin kurucusu olan Düzyol’un müşterilerin güvenini kazanmak için ilk birkaç ay hesaplarına düzenli olarak para yatırdığı ancak daha sonraki aylarda ödemesi gereken tutarı ödemediği iddia edildi. 

    2016 yılındaki dolandırıcılık iddialarına ilişkin mağdurların şikayet dilekçeleri üzerine, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, geçen Haziran'da Eren Düzyol’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında dava açıldı. Tutuksuz sanıkların her biri için de 4 bin 870 yıla kadar hapis istendi.

    'Paralar ödeniyor, mağdur sayısı 100'e kadar düşecek'

    ‘Ankaway’ şirketinin kurucusu olan Eren Düzyol ise suçlamaları kabul etmedi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Düzyol, mağdur olan kişilerin paralarını ödemeye devam ettiğini, dava gününe kadarda 480 olan mağdur sayısının 100’e kadar düşeceğini öne sürdü. Düzyol, şu ifadeleri kullandı:

    "2015 yılında Ankaway isimli bir şirket kurduk. Kişiler kurduğumuz bazı işlerden ek gelir elde ediyordu. 10 Mayıs 2017 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağırıldım bu konuyla alakalı. Ben başsavcılığa gittiğim zaman dekontları da yanımda götürdüm. Ben o esnada tutuklandım. 17 Kasım 2017 tarihinde tahliye oldum. Bu süreçte ben mağdur oldum diyen kişilerin paralarını ödemeye devam ettim, ödemeye de devam ediyorum. Ben cezaevindeyken adamın biri ‘maddi manevi yıpranma payı olarak 100 bin TL’ isterim yazmış. Yani gerçek alacaklıların dışında da cezaevine girdiğim için para isteyenler oldu. Bu sene olay yeni yapılmış gibi haberim çıktı. Olay 2017 yılında gerçekleşmiştir, 4 yıldır adli kontroldeyim. Türkiye’yi terk etmedim. İddia edildiği gibi bir dolandırma söz konusu değil."

    '4 senedir insanların ödemelerini yapıyorum'

    Hakkında açılan davayla ilgili de konuşan Düzyol, şunları söyledi:

    “İddianamede yazan 11 milyon 400 bin TL girmiş, 11 milyon 200 bin TL çıkmış. Benim bu mağdurlara 2017’den 2021’e kadar ödediğim toplam para 3 milyon TL oldu. Kalanları da ödemeye devam ediyorum. Arkamda bıraktığım 1 milyon 500 bin TL alacak var ve hepsinin de karşısına çıkıyorum. Ben 2017 yılında tutuklandığım zaman Eskişehir’de 7 tane marketim vardı. Hepsi çalışıyordu. 'Marketleri kapattı ve dolandırdı' gibi bir durum söz konusu değil. Ben 4 senedir insanların ödemelerini yapıyorum. Ankaway ile alakalı kamu davası var. 19 Kasım 2021 tarihinde ilk celsesi görülecek. Ondan önce hakkımda açılan bütün dolandırıcılık davalarından da beraat ettim. Kişilerin mağduriyetlerini giderdim. Zararlarını giderdim ve ağır ceza mahkemelerinden beraat ettim. Kimseyi dolandırmadım. Böyle bir amacım da olmadı.”

    Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yedi kişinin mağdur, bir kişinin müşteki-şüpheli ve 479 kişinin de müşteki olarak yer aldığı iddianamede kurucu Eren Düzyol (38), kardeşi Ersin Düzyol (36), kayınbiraderi Halil Başoğlu (27), yazılımcı Muhammet Satıroğlu (27) ile şirket çalışanları Delil Ertuğrulhan Ay (29), Kadir Turgut (42), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ve Savaş Işık (45) sanık olarak yer alıyor.

    Tutuksuz sanıklar hakkında her mağdur-müşteki adına 3 yıldan 10 yıla kadar, toplamda her sanık için 1461 yıldan 4 bin 870’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Davanın tutuksuz sanıkları 19 Kasım’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    Etiketler:
    internet, Ankaway, Reklam, Eren Düzyol, Eskişehir, Dolandırıcılık
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