Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi serbest bırakıldı

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 şüpheliden 2'si hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafiğe kapalı alanda 11 Temmuz 2021 akşamı Surp Takavor Kilisesi'nin önündeki yaya yolunda bir grup müzik eşliğinde eğlenmiş, kalabalıktan 3 kişi, kilisenin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkarak dans etmişti.

İstanbul Valiliği görüntülere yansıyan 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" ifadeleri yer almıştı.