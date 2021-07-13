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    Yusuf Akbulut

    Manisa'da Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısı Yusuf Akbulut'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

    © DHA
    Türkiye
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    Manisa'da Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Akbulut, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve avukatı Özgü Türk ile "planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Yusuf Akbulut, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

    © Fotoğraf : Facebook
    Manisa'da kadın cinayeti: Yolunu kestiği kız arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

    Duruşmada sanık avukatı, savcının mütalaasına karşı beyanlarını yineleyerek, ikili arasında 3 yıl süren gönül ilişkisi olduğunu, tasarlayarak öldürmenin gerçekleşmediğini öne sürerek haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

    Sanık Akbulut da mahkemedeki ifadesinde, annesini ve babasını erken yaşta kaybettiğini belirterek "Tüm arzum bir yuva kurmaktı. Gülnur haksızlık yaptı, hakaretler etti. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, tasarlayarak yaptığım bir şey değildi. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." dedi.

    Akbulut'un son sözlerinin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Akbulut'a iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    "Adalet yerini buldu diyebilirim"

    Davanın ardından adliye önünde açıklama yapan Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş, davanın istedikleri gibi sonuçlandığını belirtti. Karardan memnun olduklarını belirten Kocabaş, "Adalet yerini buldu diyebilirim. Artık kızımın mezarına daha rahat gidebilirim. Benim kızım çürüdü, o da içerde çürüsün." diye konuştu.

    Kocabaş ailesinin avukatı Özgü Türk de kararın emsal niteliğinde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

    "Gerek iddia makamı gerekse mağdur vekilleri olarak bizler, olayın tasarlanarak işlendiğinin, tüm yargılama süreci boyunca üzerinde durduk. Fakat sanık, ısrarla olayın tasarlama olmadığını ve tahrike dayalı birdenbire işlenmiş bir cinayet olduğunu söyledi. Tüm savunmalarını bunun üzerine kurdu. Yapılan yargılama sonucu sanık alabileceği en yüksek cezayı aldı. Türk Ceza Kanunları uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülnur'un kendisini aldattığı, kötü sözler söylediği yönündeki savunmalara mahkeme itibar etmedi. Bu nedenle haksız tahrik indirimi de uygulanmadı. Sadece duruşmadaki hal ve tavırlarının sanığın iyi hali olabileceğine dair bir kanaat getirilmedi. Bu nedenle iyi hal indirimi de uygulanmadı. Kadın cinayetleri açısından bu karar bir nebze de olsa içimize su serpti. Elimizde emsal olarak tutabileceğimiz bir karar çıktı. En azından içimizin rahatladı."

    Ne olmuştu? 

    Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde 28 Mayıs 2020'de evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur Kocabaş (22), yolda pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu ölmüştü. Pompalı tüfekle polise teslim olan Yusuf Akbulut (27) tutuklanmıştı.

    Sanık hakkında "planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

    Etiketler:
    müebbet hapis cezası, Müebbet, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Gülnur Kocabaş
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