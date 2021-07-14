Sancaktepe'de silahlı şahıs annesini tartakladı

İstanbul Sancaktepe'de silahlı bir şahıs, sokak ortasında annesini tartakladı. Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşı da silah çekerek korkuturken oğlunun saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.

Sancaktepe'de meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti. Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı.

Olaya müdahale eden bir başkası ise saldırgan tarafından tartaklandı. Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredekiler tarafından kaydedildi.