Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuzey Kıbrıs'a 500 milyon dolar kredi

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kuzey Kıbrıs'a 500 milyon dolara kadar kredi sağlayacağı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a 500 milyon dolara kadar kredi sağlayacak. Krediyle ilgili karar bugünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Milletlerarası Andlaşma başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500 milyon Dolar tutarına kadar kredi sağlanmasına ilişkin olarak 24.06.2021 tarihinde imzalanan ekli Kredi Anlaşmasının yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.”