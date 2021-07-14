Karnına çit saplanan yavru kedi kurtarıldı

Gece saatlerinde bir evin bahçesini çevreleyen çitlerin üzerinden atlamak isteyen yavru kedi, çitin üstündeki telin karın boşluğuna saplanması sonucu bulunduğu yerde asılı kaldı.

Canı yandığı ve bulunduğu yerden kurtulamadığı için sürekli olarak miyavlayan yavru kediyi fark eden bina sakinleri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çit üzerinde asılı kalan kedinin karnına tel saplandığını tespit ederek belediyenin veteriner müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen Hayvan Refahı Ekibi, yavru kediyi saplandığı çitten kurtardı.

Yaralanan kedi tedavisi için veterinere götürüldü.