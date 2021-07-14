Türkiye'deki aşılama 60 milyon dozu aştı

Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüsle mücadelesi kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 13:40 itibarıyla 60 milyon 97 bin 806 oldu.

Bakanlığın sitesindeki verilere göre, birinci doz 38 milyon 349 bin 524, ikinci doz 18 milyon 386 bin 359, üçüncü doz 3 milyon 259 bin 534 oldu.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki en yüksek aşılama Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik'te gerçekleşti.