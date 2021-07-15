Fethiye'de devlet arazisinde Hint keneviri yetiştiren evli çift, yakalandı

ANKA'nın haberine göre, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince iki gün süren takip sonucu, Hint keneviri yetiştiren bir kişinin devlet arazisinde oluşturduğu kenevir tarlası tespit edildi. Tarlayı sulamaya geldiği anda görevlileri fark eden şüpheli, tüfekle 3-4 el ateş etti, ancak diğer narkotik ekiplerinin de müdahalesiyle olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Görevli personel ve şüpheli şahısta herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, Hint keneviri tarlasında yapılan aramalarda 625 kök Hint Keneviri, kurutulmaya bırakılmış toplamda net 14 kilo 700 gram esrar uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden görevlileri eşliğinde Hint kenevirlerine köklerinden sökülerek el konuldu. Tüfekle ateş eden şahıs ve olay yerinde yakalanan eşi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.