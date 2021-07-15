AK Partili Turan: Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı, Dumlupınar Zaferi neyse 15 Temmuz'da verilen kutlu mücadele de odur

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, darbe girişiminin yıl dönümünde, "15 Temmuz, tarihi bir dönüm noktasıdır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı, Dumlupınar Zaferi neyse 15 Temmuz'da verilen kutlu mücadele de odur" açıklamasını yaptı.