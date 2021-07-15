Melih Bulu, görevden alınmasına ilişkin 'Yalan haber' dediği paylaşımını sildi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberin asılsız olduğunu iddia etti ancak paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasına rağmen, Prof. Dr. Bulu. Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermeye bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" dedi.

Prof. Bulu, paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atamasıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestolar sürüyordu.