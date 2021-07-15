Optimar'dan 15 Temmuz anketi: Katılımcıların yüzde 59'u 'Benzer bir girişime karşı yine sokağa çıkarım' dedi

Optimar Araştırma Şirketi, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimiyle ilgili bir anket yaptı. Katılımcıların yüzde 59'u, benzer bir darbe girişimine karşı yine sokağa çıkacağını söyledi.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçerken, Optimar Araştırma Şirketi halkın bu konudaki yaklaşımını inceledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre darbeye karşı sokağa çıktığını belirtenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 69, MHP'de yüzde 53, CHP'de yüzde 34, İYİ Parti'de yüzde 27, HDP'de yüzde 29, Saadet Partisi’nde yüzde 40 oldu.

Sokağa çıktığını söyleyenler, gerekçe olarak yüzde 59 oranıyla "Vatan, bayrak, devlet bekası için" derken, yüzde 19'u milli irade ve demokrasiyi, yüzde 8.6'sı darbeye karşı olmasını gerekçe gösterdi. Katılanların yüzde 9.7’si "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için" darbeye karşı durduğunu belirtti.

Sokağa çıkmayanların yüzde 29'u buna gerek görmediğini belirtirken, yüzde 17’si bulunduğu yerde hareketlenme olmadığını ifade etti. Katılanların yüzde 16'sı darbe kalkışması olduğuna inanmadığını kaydetti.

"Türkiye'de bugün 15 Temmuz’dakine benzer kalkışma tehdidi görüyor musunuz?" sorusuna, yüzde 61 oranıyla "Hayır" yanıtı verildi. Katılanların yüzde 22.5’i halen bu tehdidi gördüğünü belirtirken, yüzde 16'sı fikir belirtmedi.

Katılanların yüzde 59'u benzer darbe girişimine karşı sokağa çıkacağını ifade ederken, yüzde 25’i çıkmayacağını söyledi; yüzde 15.8’i bu soruya yanıt vermedi.

Ankette "15 Temmuz'un mağduru kimdir?" sorusuna, yüzde 71.4 oranıyla "Bütün Türk milleti" yanıtı verildi. Yüzde 3,9 ile asker ve polis, yüzde 2.9 ile şehitler, gaziler ve aileleri sayılırken, yüzde 2.1 oranıyla devlet seçeneği işaretlendi. 15 Temmuz’un mağduru olarak AK Parti hükümetini işaretleyenlerin oranı yüzde 1.9 oldu.

15 Temmuz darbe kalkışmasında en etkin mücadeleyi veren kesim olarak yüzde 61 ile "Türk milleti" gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adı bu soruda yüzde 13 oranında işaretlenirken, katılanların yüzde 5.9’u askeri, yüzde 4’ü polisi, yüzde 3.4’ü muhalefeti, yüzde 2.3’ü devleti saydı.

Mücadelede en büyük sorun

Katılımcılar FETÖ ile mücadelede en büyük sorun olarak yüzde 20 seçeneğiyle "Devletin her kurumuna sızmış olmalarını" gösterdi. Bunu yüzde 14 ile dış güçlerin desteği, yüzde 11 ile hükümetin gereken önemi vermemesi, yüzde 5 ile FETÖ elebaşının yakalanamaması, yüzde 4 ile siyasi ayağa dokunulmaması seçenekleri izledi.

"FETÖ en çok hangi kurumun içine sızmıştır?" sorusuna, yüzde 36.5 oranıyla açık ara "TSK ve Emniyet teşkilatı" yanıtı verildi. Bunu yüzde 7 oranıyla Adalet Bakanlığı ve yargı kurumları, yüzde 5.7 ile eğitim, yüzde 3.2 ile kamu kurumları, yüzde 2.4 ile siyasi partiler ve yüzde 2.3 ile Diyanet İşleri Başkanlığı takip etti.