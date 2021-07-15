Prof. Müftüoğlu: O kadar hızlı ve abartılı normalleşiyoruz ki, Sağlık Bakanımız bile gelişmelerden tedirgin

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, normalleşme süreciyle ilgili olarak "O kadar hızlı ve abartılı normalleşiyoruz ki sakinliği ile tanınıp takdir edilen sevgili Sağlık Bakanımız bile gelişmelerden tedirgin" dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 'Salgın henüz bitmedi' başlığıyla yayımlanan yazısında aşılar sayesinde işler iyi gitse de, bu salgının henüz bitmediğini söyledi.

"Salgın bitmedi ama biz geçen yaz yaptığımız yanlışları bu yaz da yine ve ısrarla tekrarlamaya devam ediyoruz. Bu yaz da 'hızla ve abartılı bir şekilde' normalleşmeye çalışıyoruz. O kadar hızlı ve abartılı normalleşiyoruz ki sakinliği ile tanınıp takdir edilen sevgili Sağlık Bakanımız bile gelişmelerden tedirgin" ifadesini kullanan Müftüoğlu, Delta varyantının henüz çok yeni ama oldukça önemli bir tehdit olduğunu kaydetti.

Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Pek çok ülkede olduğu gibi bu yeni varyant bizde de müthiş bir hızla yayılıyor. Dr. Fahrettin Koca’nın 2 gün önce yaptığı açıklamaya bakılırsa, ülkemizde Delta varyantının tespit edildiği il sayısı daha şimdiden 36’yı buldu. Vaka rakamlarındaki bu artış hızını gören Dr. Koca, 'Delta varyantı hasta sayısının bir haftada 3’e katlandığının' altını çizerek 'muhtemel bir 4. dalga' uyarısında bile bulundu. Aynı uyarıyı süreci yöneten bilim insanlarımızın en sessiz ve sakinlerinden biri olarak saygıyla izlediğim Prof. Dr. Murat Akova Hoca da yaptı.

'Lütfen rehavete kapılmayalım'

Lütfen bu uyarıları dikkate alalım. Lütfen konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim. Lütfen rehavete kapılmayalım. Lütfen aşılanma kampanyasını hız kesmeden sürdürmeye devam edelim. Lütfen maske, mesafe ve hijyen üçlüsünden oluşan tedbirleri 'Salgın bitti' düdüğü çalana kadar ısrarla sürdürelim."