TTB'den YÖK'e 'Hekimlik Andı' yazısı: Soruşturma açılmalı ve ant tekrarlatılmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Tabipler Birliği tarafından belirlenen Hekimlik Andı’nın keyfi olarak değiştirildiğini ya da okutulmadığını belirterek Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bir yazı yazdı.

Cenevre Bildirgesi’nin tüm hekimler için ortak ve bağlayıcı niteliğine dikkat çekilen yazıda, hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanımın ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olmayacağı vurgulandı.

12 Temmuz 2021 yazılan yazıda YÖK’ten ilgililer hakkında müteselsilen soruşturma yürütülmesi ve sonuçlarının TTB’ye iletilmesi, Hekimlik Andı okutulmayan öğrencilerin mezuniyetlerinin sağlanabilmesi için andın okutulmadığı mezun öğrencilerin listesinin TTB ile paylaşılması talep edildi.

Yazının gerekçesi olay ise şöyle aktarıldı:

" Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde yaşananlar üzerine YÖK'e yazmak gerekliliği duyulmuştur. Törende Hekimlik Andı'nın 'ayrım yapmama' kısmının çıkarılıp okutulmaya çalışıldığı; yeni mezun olacak meslektaşlarımızın duruma tepki göstermesi üzerine bu kez de Hekimlik Andı'nın okutulmadığı bilgisi TTB'ye iletilmiştir."

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 'etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmayacağım' ifadelerini yeminden çıkardığı belirtilmişti.