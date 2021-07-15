Galata Kulesi ile Ayasofya Camii 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı videolar yansıtıldı.
Galata ve Ayasofya’da 15 Temmuz temalı gösteri https://t.co/fmOn3aIH3X pic.twitter.com/DbtlRV0P5N— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 15, 2021
Işıklı gösteride milli iradenin zaferi 'Türkiye Geçilmez' sloganıyla anlatıldı.
Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ışıklı haritalama gösterisini izledi.
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