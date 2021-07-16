Selvi, Optimar'ın anketini paylaştı: Muhalefet, Erdoğan karşısında en yüksek orana Mansur Yavaş'la ulaşıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın yaptığı ankete katılanların yüzde 41.7'sinin "2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusuna "Erdoğan" yanıtını verdiğini aktardı. Selvi, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında en yüksek orana Mansur Yavaş'la ulaştığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Anketten ne çıktı?' başlığıyla yayımlanan yazısında 'anketler üzerinden algı operasyonu yapıldığını, bu nedenle kamuoyu araştırmalarını yayınlarken, kılı kırk yardığını' söyledi.

"Optimar’ın anketlerini ise hem bir siyasi partinin siparişi değil, kaynağını kendisinin karşılaması, hem güvenilir olması, hem de ilk kez bu köşede yayınlanıyor olması nedeniyle tercih ediyorum" diyen Selvi, Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın 10-13 Temmuz tarihleri arasında 1726 kişiyke CATİ yöntemiyle yaptığı 15 Temmuz özel anketinin sonuçlarının 'çok önemli uyarılar içerdiğini' ifade etti.

Bu anketin verilerinin haziran araştırması olarak değerlendirmekte yarar bulunduğunu anlatan Selvi, "2023’e giderken iktidar ne yapmalı diye soracak olursanız, o sorunun cevabı bu ankette yer alıyor. Bir süredir özellikle ekonomiye, geçim sıkıntısına ve işsizliğe dikkat çekmeye çalışıyorum. Kitleler AK Parti’yi refahını yükselttiği için tercih ediyor. Bence 2023’ün anahtarı da burada yatıyor. 2023’te halkımız neye göre oy verecek derseniz tek kelime ile cevap veririm. Ekonomi" diye yazdı.

Selvi, kendi yorumlarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

Ekonomi artı işsizlik

"Türkiye’nin en önemli sorunu ne sorusuna ankete katılanların yüzde 38.5’i ekonomi yanıtını vermiş. Koronavirüs salgını yüzde 14.8’le ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 12.6’yla işsizlik var. Bir süredir ilk üç sıra değişmiyor.

Ekonomiyle işsizliği birlikte düşündüğümüzde ise bu oran 51.1’e ulaşıyor.

Üç ayın verilerine göre ekonomi

Yine Optimar’ın araştırmasından ekonomi ve işsizlikle ilgili nisan ve mayıs ayı araştırmalarının da sonuçlarını vererek bir kıyaslama yapmak istiyorum.

Nisan ayında ekonomi diyenlerin oranı yüzde 33.2’yken, işsizlik 13.7 çıkmıştı. İkisinin toplamı 46.9 ediyor.

Mayıs ayında ise ekonomi yüzde 36.5 çıkarken işsizlik 11.5’ti. Ekonomi artı işsizlik diyenlerin oranı yüzde 48 çıkıyor.

Ekonominin tırmanışı

Dikkatinizi çekmiştir, işsizlikte oran yüksek olmasıyla birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Ama ekonomi istikrarlı bir yükseliş içinde. Nisan ayında yüzde 33.2’den, mayısta yüzde 36.5’e, temmuzda ise 38.5’e tırmanmış durumda. Ekonomi ve işsizlikle ilgili veriler bir anlamda yol gösterici bir özellik taşıyor. Nisan ayında yüzde 46.9’dan, temmuz araştırmasında yüzde 51.1’e ulaşıyor.

Demirel, seçimleri tencere belirler, demişti. Bu da 2023’e giderken en büyük önceliğin ekonomiye verilmesi gerektiğini gösteriyor.

Hangi parti çözer?

Burada çok ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Halkımız sorunlarının çözümünü de AK Parti’den bekliyor. Ankete katılanların yüzde 36.7’si AK Parti çözer derken CHP diyenlerin oranı yüzde 23.3’te kalıyor. İYİ Parti çözer diyenler ise 5.7 oranında çıkıyor. Muhalefetin kronik sorunu devam ediyor. Halkımız muhalefeti sorunların çözüm mercii olarak görmüyor. Ya da muhalefet o güveni vermiyor.

Babacan’ın imajı

Ekonomi denilince Ali Babacan’ın ön plana çıkması beklenirdi. Ancak DEVA Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde 0.5’te kalıyor. Ali Babacan, marjinal sol örgütlerin diliyle Erdoğan’a saldıracağım derken kendine olan güveni de sarsmış. Türk halkı Babacan’ı artık ekonominin sorunlarını çözecek lider olarak görmüyor. Babacan kullandığı muhalefet dili ile en büyük zararı kendi imajına vermiş.

Kılıçdaroğlu’nun atağı

En beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 39.5’le ilk sırada geliyor. Erdoğan kendisine en yakın isim olan Mansur Yavaş’a üç kat fark atıyor. Mansur Yavaş yüzde 13.7’yle ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Erdoğan ise açık ara birinciliği hiçbir zaman kaptırmadı. Ama Erdoğan’ın altındaki sıralamada inişler, çıkışlar yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu ise ocak ayından itibaren gerilemeye başladı. Son anketlerde ise Mansur Yavaş ikinci sıraya yerleşirken İmamoğlu üçüncü sıraya düşmüştü. Optimar’ın temmuz ayı özel araştırması ilginç bir sonucu ortaya koydu. Son dönemlerde görünürlüğünü arttıran Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu da geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Ekrem İmamoğlu yüzde 6.9’la dördüncü sıraya gerilirken Kılıçdaroğlu yüzde 7.4’le üçüncü sıraya yükseldi.

İmaj çalışması

Kılıçdaroğlu nisan ayı araştırmasında Meral Akşener’den sonra yedinci sıradaydı. Mayıs ayı araştırmasında altıncı sıraya yükseldi. Son araştırmada ise ilk üçe girmeyi başardı.

Bu da Kılıçdaroğlu’nun imaj çalışmasının olumlu karşılandığını gösteriyor.

MHP’ye haksızlık mı ediliyor?

Başından dedim ya kamuoyu araştırmaları üzerinden algı operasyonu yapılıyor diye. AK Parti’nin oylarını düşük göstermek için bir yarış yapılıyor. MHP’nin oylarının düştüğü iddia ediliyor. Oysa Optimar’ın araştırmasındaki sonuçlar onu göstermiyor. Bugün bir seçim yapılsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz sorusuna cevap verenlerin yüzde 40.5’i AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 24 olurken MHP yüzde 10.6’yla üçüncü sırada geliyor. Dördüncü sırada ise yüzde 9.9’la İYİ Parti geliyor. Optimar’ın İYİ Parti’yle ilgili sonuçlarına hep eleştirel yaklaştığımı bilirsiniz. HDP ise 8.6’yla beşinci sırada geliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk üç

2023’te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 41.7’si Erdoğan yanıtını veriyor. İkinci sırada yüzde 14.7’yle Mansur Yavaş geliyor. Ekrem İmamoğlu burada 8.2’yle Kılıçdaroğlu’nun önünde. Böylece ilk üç değişmiyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 7.7 çıkarken onu 5.9’la Meral Akşener takip ediyor.

Abdullah Gül ise gerileme içinde. Gül, yüzde 1.1’le Selahattin Demirtaş ve Devlet Bahçeli’nin gerisinden geliyor.

Erdoğan yükselişte

Son üç ayın verileri Erdoğan açısından yükselişi işaret ediyor. Nisan ayında Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 38.6’yken bu oran mayıs ayında yüzde 36.7’ye gerilemişti. Erdoğan’ın sahaya çıkmasıyla birlikte bu oran yüzde 41.7’ye yükseldi.

Erdoğan mı, İmamoğlu mu?

Erdoğan mı, İmamoğlu mu sorusuna ankete katılanların yüzde 48.1’i Erdoğan, yüzde 37.8’i İmamoğlu diye yanıt vermiş.

Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

Erdoğan en yüksek orana Kılıçdaroğlu ile yarıştığı zaman çıkıyor. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 49.2’ye tırmanırken Kılıçdaroğlu’na destek yüzde 30.8 oranında çıkıyor.

Erdoğan mı, Yavaş mı?

Muhalefet Erdoğan karşısında en yüksek oranına Mansur Yavaş’la ulaşıyor. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 39.3’e çıkarken Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 46.8 oluyor."