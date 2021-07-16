HDP Eş Başkanı Buldan: Bizim Millet İttifakı'ndan da bir beklentimiz yok

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı'na ilişkin 'Ne onlardan böyle bir çağrı geldi, ne bizde böyle bir heves var. Buna ihtiyacımız da yok' dedi.

HDP'ye ilişkin kapatma kararı çıkarsa siyasete yansımasının ne olacağı sorulan Buldan, "HDP kapatılsa dahi bir alternatif mutlaka olacaktır. HDP olarak alternatiflerimizin olduğunu ifade edebilirim. B planımız, C planımız mutlaka var. Bir seçim döneminde halk çözümsüz kalmayacak" yanıtını verdi.

'Erdoğan Kürtleri 'kolay lokma' olarak görüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti ve açıklamalarını değerlendiren Buldan, "Yeni bir seçim yaklaşıyor. Bunu bir erken seçim sinyali olarak da alabiliriz aslında. İktidarlarını koruyabilmek için kimlere göz kırpacak? Kürtlere göz kırpacak. Kolay lokma olarak görüyor Kürtleri. Ama Kürtler öyle kolay bir lokma değil" dedi.

Sol gazetesinin haberine göre; "Millet İttifakı'ndan size herhangi bir katılım çağrısı oldu mu?" sorusunu Buldan, "Ne onlardan böyle bir çağrı geldi, ne bizde böyle bir heves var. Buna ihtiyacımız da yok. Parlamento seçimlerinde yüzde 10 seçim barajı gibi bir sorunumuz yok" diye yanıtladı.

Buldan, "HDP'yi öcü gibi görmek, HDP'yi kötü bir partiymiş gibi lanse etmek, onunla aynı fotoğrafta olmamak için çırpınan, aynı kareye girmemek için çaba sarf eden partiler; eğer seçim döneminde HDP farklı bir tavır takınırsa -üçüncü yoldan bahsediyoruz- ve böyle bir yol izlemeye kalkarsa bunun sorumlusu HDP olmayacaktır. Bunun sorumlusu HDP ile yan yana görünmekten kaçınan, HDP ile birlikte fotoğraf vermekten kaçınan muhalefet partileri olacaktır" dedi.

'İçerisinde bizim de olacağımız yeni bir yönetime ihtiyaç var'

"Mevcut Cumhurbaşkanlığı yerine bu ülkeyi en demokratik şekilde kim yönetecekse, ama bunun içerisinde bizim de olacağımız, HDP'nin temsilcilerinin de olacağı yeni bir yönetime ihtiyaç var" diyen Buldan, "Hep söyledik, bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Eğer bir güç birliği olacaksa tekrar, bunun içerisinde elbette HDP'nin, Kürtlerin de temsilcilerinin olacağı yeni bir şeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Buldan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: