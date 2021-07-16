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    Dairesinin binde 1’ini Avusturya’da yaşayan birine sattı, kentsel dönüşüme engel oldu

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    Türkiye
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    İstanbul'da 56 daireli site sakinleri kentsel dönüşüm için bir müteahhit ile anlaştı. Ancak, sitede oturan müteahhit Mustafa E., kendisi ile anlaşma yapılmadığı için dairesinin binde 1 hissesini Avusturya’da yaşayan birine sattı. Kentsel dönüşüm için 2.5 yıl beklendi.

    Türkiye genelindeki milyonlarca binanın yenilenmesi gerekiyor. Bunlardan biri de İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 56 daireli Ortakçı Sitesi.

    1994 yılında inşa edilen site, sahile 300-400 metre mesafede. 4 dönüm üzerine kurulu sitenin arsası 90 milyon TL değerinde. Yeni yapılacak dairelere, büyüklüğüne göre, 1.6 milyon ile 4 milyon lira arasında değer biçiliyor. Sitenin sakinleri, aldıkları riskli bina raporu sonrası 6 yıl önce kolları sıvadı.

    Sitenin yıkılıp binaların yenilenmesi konusunda ortak görüşe varan mülk sahipleri, birkaç müteahhitle görüştükten sonra kararlarını verdi. 4 şirketin yüklenici olarak yer aldığı bir konsorsiyumla sözleşmeler imzalandı. Müteahhit firma, üç bloklu sitenin yıkımını Mayıs 2017’de tamamladı.

    Müteahhit firma, ev sahiplerine 6 aylık kiralarını ödedi. Site sakinlerinden üçü dışında herkes müteahhitle sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmeyi imzalamayan üç kişiden biri, birçok bina da inşa eden müteahhit Mustafa E. oldu. İddiaya göre, Mustafa E., kendisi yerine başka bir müteahhit ile anlaşmaya varılmasına tepki gösterdi. 

    Bir fayanstan da küçük

    İhale süreci başlatıldı. Üç kat malikine resmi bildirim yapıldı. Tapu kayıtlarını gören site sakinleri ilk şoku yaşadı. Kayıtlar, Mustafa E.’nin, oturduğu dairedeki hissenin binde 1’lik kısmını Meral D. isimli bir kişiye sattığını ortaya koydu. Bu oran, 18 santimetrekareye denk geliyor. Evin içindeki bir fayanstan bile daha küçük bir alan. Site sakinleri, satışın gerekçesini sordukları E.’den "Kanuni hakkımı kullandım" yanıtı aldı.

    2.5 yıl sonra ulaşıldı

    Avusturya vatandaşı olan Meral D., yeni kat maliki olarak görünüyordu. Yasa gereği, 1 santimetrekare yeri de olsa D.’ye de tebligat yapılması gerekiyor. Ancak D.’ye ulaşmak hiç de kolay olmadı. Büyükelçilik ve konsolosluk görevlilerinden dahi yardım alındı. Çünkü D.’nin Avusturya’daki adresini bilen kimse yoktu. Neyse ki, 2.5 yılın ardından D’ye tebligat yapıldı. Böylece, ihale süreci kaldığı yerden devam etti.

    'Bu şartlarda yapamam'

    Site sakinleri, 2.5 yıl süren tebligat krizinin sona erdiğini düşünürken bu kez yeni bir sorun ortaya çıktı. İddiaya göre, yüklenici 4 firma adına süreci yöneten Mollaoğlu İnşaat’ın sahibi Menderes Mollaibrahimoğlu "Ekonomide olumsuz gelişmeler yaşandı. Maliyetler arttı. Ek sözleşme yapmamız gerekir. Mevcut sözleşme ile burayı yapamam" dedi. Bu kez site sakinleri kendi aralarında anlaşmazlığa düştü. Maliklerden bir kısmı yeni sözleşmeyi imzaladı, bir kısmı ise imzalamadı. Bu aşamada müteahhit dönüşüm için gerekli olan üçte iki çoğunluğa ulaşamadı, süreç kilitlendi.

    'Sağlığımız da elden gitti'

    "Ömrümüz gitti” diyen 73 yaşındaki Nizamettin Demirci, "Sağlığımızdan da olduk. 65 yaş üstü komşularımız bile, yeni evlerini göreceklerine inanmıyor. Hepimiz dağıldık. Bazı site sakinlerinin maddi durumu iyice kötüleşti. Ekonomik gerekçeleri öne süren müteahhit el altından, insanların dairelerini satın almaya başlamış" dedi.

    'Gecikme bizden kaynaklı değil'

    Menderes Mollaibrahimoğlu ise "Gecikme bizden kaynaklı değil. 2.5 sene tebligat ile uğraştık. Daha sonra imar değişti. Yeni imar planlarının onaylanmasını bekliyoruz. Zor durumda olan insanlar oluyor. İcralık olan var. Dairelerini bana satmak istiyorlar. Ne yapayım almayayım mı? Mali durumumda bir sıkıntı yok. Bu inşaatı yapacağım" diye konuştu.

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