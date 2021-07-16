HDP'li Gergerlioğlu yeniden milletvekili

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 1 Temmuz'da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili oy birliğiyle aldığı 'hak ihlali' kararına uyan yerel mahkeme, kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na gönderdi.

Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu, dört aylık aranın ardından yeniden milletvekilliği görevine döndü.

Gergerlioğlu, CHP'li Enis Berberoğlu'nun ardından AYM kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu.

Ne olmuştu?

Bir haberi sosyal medyada paylaşması nedeniyle Gergerlioğlu hakkında 'terör propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açılmıştı.

2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hükmün 17 Mart 2021 tarihinde Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte düşmüştü. Gözaltına alınan Gergerlioğlu, 2 Nisan tarihinde tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Gergerlioğlu, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme'nin 'hak ihlali' kararı sonrası 6 Temmuz tarihinde tahliye edildi. AYM kararının Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte de milletvekilliği görevine dönmüş oldu.