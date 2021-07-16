İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

2020 Eylül'de yüzde 33 zamlanarak 1 TL'ye çıkan Halk Ekmek, yüzde 25 daha zamlandı. Normal ekmek yarından itibaren 1.25 TL'ye satılacak. İstanbul'daki fırıncılar da ağustosun ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'na 230 gram ekmeğin 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını talep etmeye hazırlanıyor.

İstanbul'da artan un ve enerji maliyetleri gerekçesiyle Halk ekmek'e yüzde 25 zam yapıldı. En son 2020 Eylül'de yüzde 33 zamlanan ve 1 TL'ye çıkan halk Ekmek'te normal ekmek 1.25 TL'den satılacak.

Haberglobal.com.tr'den Gamze Bal'a konuşan İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "Artan un ve enerji maliyetleri karşısında bu zam kaçınılmazdı" dedi.

Sadece un fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 50'yi bulduğunu aktaran Nama, şunları söyledi:

"Bu yıl kuraklıktan dolayı buğday rekoltesinde ciddi bir düşüş var. Kurdaki artışlarla birlikte ithalat maliyeti de yükselecek. Elektrik ve doğalgazdaki artışlar, işçilik maliyetleri ve ağır vergi yükleri zorlayınca fiyatlarda düzenleme yapmak zorunda kaldık."

Halk Ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar yüzde 33 artmıştı.

İTO da ekmeğe yüzde 25 zam talep edecek

Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2.5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi. Demir, bunun gerekçesini un fiyatlarındaki durdurulamayan artışlar olarak gösterdi.

Demir de gerekçe olarak un fiyatındaki artışı gösterdi.

'Hiç bu kadar keskin bir artış görmemiştim'

Son 1.5 ayda un fiyatlarının yüzde 25 arttığı bilgisini veren Demir, "2020 Ocak'ta 103 liraya aldığımız un 20-21 ayda 176 TL'ye çıktı. 1983'ten bu yana bu işi yapıyorum, hiç bu kadar keskin bir artış görmemiştim" dedi.

'Eylül, ekim aylarına kadar un fiyatlarının 190-200 TL'ye çıkması bekleniyor'

"Oysa bu aylarda hasatla birlikte bolluk oluşması ve fiyatların artmaması lazımdı" diyen Demir, şöyle devam etti:

"Piyasada eylül, ekim aylarına kadar un fiyatlarının 190-200 TL'ye çıkması bekleniyor. Biz de ağustos ayındaki İTO Meclisi toplanana kadar un fiyatlarının oturmasını bekleyip, ona göre bir ekmek zammı talebinde bulunacağız. Tahminimiz 1-.15 TL artmasını isteyeceğiz."