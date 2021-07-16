Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın derslerine son verildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen ve yönetmen Can Candan'ın dersine son verildi.

Akademisyen ve yönetmen Can Candan, Twitter hesabı üzerinden Naci İnci'nin, kendisine Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevine, 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı gönderdiğini kaydetti.

Boğaziçili akademisyen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum."