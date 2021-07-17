Ankara'da IŞİD operasyonu: Aranan 15 kişiden 9'u yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri çalışanlarından oluşan Uluslararası Risk Analiz birimince, çatışma bölgelerindeki IŞİD üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 15 yabancı uyruklu tespit edildi.

Kent merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 8 Iraklı ve bir Suriyeliişlem yapılmak üzere yakalandı.

Zanlıların kaldıkları yerlerde ele geçirilen dijital materyalin siber uzmanlarca yapılan incelemesinde, IŞİD mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve doküman ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.