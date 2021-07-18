Kızı saldırıya uğrayan baba isyan etti: 15 yıldır oy verdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanım, bu sizin eseriniz

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Afganistan uyruklu A.M.'nin (20) cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başını taşla ezdiği 17 yaşındaki A.A.'nın babası Metin Aydın, "15 yıldır oy verdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanım, bu sizin eseriniz. Siz ve çocuklarınız çok güzel korunuyor. Mültecilerin esiri altında kaldık biz" dedi.

Gebze'nin Pelitli Mahallesi'nde, yaşanan olaya ilişkin vatandaşla bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi. Mahalleli, olayın gerçekleştiği alana kadar yürürken, baba Metin Aydın açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Metin Aydın, "15 yıldır oy verdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanım, bu sizin eseriniz. Siz ve çocuklarınız çok güzel korunuyor. Biz çocuğumuzu okula, bakkala gönderemiyoruz. Ama işte bir gün unuttuk, bize bedelini ağır ödettiler" şeklinde konuştu.

Kendisine sessiz kalması için para teklif edildiğini söyleyen Metin Aydın, "Sen bana değil 3-5 milyon, 2-3 trilyonu şu masaya koysan ben namusumu satacak adam mıyım? Benim çocuğum 2 saat direnmiş, bu ne ahlaksızlık!" dedi.

Muhtar Zafer Ceyhanlı: Anneler, babalar yanmasın, çocuklarımız katledilmesin

Bir muhtar olarak Ayşegül'ü koruyamadığı için vicdanen kendisini suçlu hissettiğini söyleyen Pelitli Mahallesi Muhtarı Zafer Ceyhanlı da, "Tek temennimiz, tek duamız kızımızın bir an önce sağlığına kavuşup, aramıza dönmesidir. Şu anda hepimiz Ayşegül'e dua ediyoruz. Daha kaç tane Ayşegül yanacak. Lütfen sesimize kulak olun, bu halkın sesine kulak olun. Anneler, babalar yanmasın, çocuklarımız katledilmesin. 5 gündür çok üzüntülüyüm, çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben buradan bölgemizdeki kolluk kuvvetlerine, olağanüstü mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iğne deliğiyle toprak kazırcasına, adım adım bu caniyi yakaladılar. Ben Pelitli halkı adına onlara şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun. İyi ki varlar" dedi.

Pelitli'deki yürüyüşte yüzlerce vatandaş, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, sesimiz ses ver Türkiye. Mülteci istemiyoruz" şeklinde pankart açtı. Yerel gazetecilere konuşan vatandaşlar, "Bir şehre gir 3-4 kere kontrolden geçiyorsun, binlerce kişi geliyor 'neden' diye soran yok" ifadesini kullandı.